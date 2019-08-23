日本7月核心CPI同比上涨0.6%

新华社东京8月23日电（记者钱铮）日本总务省23日发布的数据显示，受电费和食品价格上涨因素影响，7月份日本剔除生鲜食品外的核心消费价格指数（CPI）比去年同期上涨0.6%至101.5。
这是日本核心CPI连续31个月同比上升，但涨幅保持了上月的较低水平。
数据显示，受运输费用上涨等因素影响，7月份糖果糕点类价格同比上涨2.8%，电力价格上涨2.7%，成为拉动7月份整体物价上涨的两大因素。教育娱乐服务、燃气费以及家庭耐用消费品对整体物价上涨的贡献度也较高。
同时，伴随通信运营商下调资费，7月份通信费同比下降5.7%，原油价格下跌带动汽油价格下降4.3%，成为当月价格下降最为明显的两个领域。
为使本国经济走出通缩，日本政府和央行2013年1月确立了2%的通胀目标。日本央行行长黑田东彦希望通过实施超宽松货币政策，用两年左右的时间达成这一目标，但目前差距依然较大。
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