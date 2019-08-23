欧洲央行举办活动庆祝欧元启用20周年

新华社法兰克福8月22日电（记者沈忠浩 左为）由欧洲中央银行主办的“欧洲文化日”系列活动22日在法兰克福拉开帷幕，系列活动以庆祝欧元启用20周年为主题，将持续至10月。

作为欧洲经济货币一体化的标志，欧元于1999年1月1日正式启用，2002年开始流通，现覆盖19个欧元区成员国的3.4亿人口，是仅次于美元的世界第二大货币。

欧洲央行此次邀请欧洲多地艺术家聚集法兰克福，以音乐会、博物馆沙龙等形式展示欧盟文化的多样性和丰富性，增强民众对以欧元为标志的欧洲共同身份的认同。

22日晚，超过万名当地民众聚集在美因河畔，欣赏开幕露天音乐会。音乐会上，法兰克福广播交响乐团演奏了贝多芬、李斯特、亨德尔等欧洲音乐家的经典作品。

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