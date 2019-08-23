叙政府军收复伊德利卜省重镇汉谢洪

新华社大马士革8月22日电（记者汪健）叙利亚军方消息人士22日告诉新华社记者，叙政府军已于当天上午收复西北部伊德利卜省南部重镇汉谢洪。同一天，叙外交部宣布在该国西北部开启人道走廊，供平民从反对派武装控制区撤出。
这名消息人士说，反对派武装败退后，叙政府军已于22日上午进驻汉谢洪镇全部区域，这意味着政府军完全掌控该镇，并完成了对哈马省北部反对派武装控制区的包围，其中包括土耳其观察点附近的莫雷克镇。
另据总部位于英国伦敦的“叙利亚人权观察组织”消息，反对派武装20日从汉谢洪和哈马省北部数个重要村镇撤出。
此外，叙外交部22日发表声明，宣布在哈马省北部苏兰地区开启人道走廊，供希望离开哈马省北部、伊德利卜省南部反对派武装控制区的民众撤离。人道走廊处于叙政府军保护下，撤出民众在住宿、食物、医疗等方面的基本需求将得到保障。
伊德利卜省位于叙利亚西北部，与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。汉谢洪镇曾是叙反对派武装在伊德利卜省南部主要据点之一，战略位置重要。连接叙首都大马士革、叙北部城市阿勒颇和多个重要城市的公路干线途经汉谢洪镇。
今年4月底以来，叙政府军和反对派武装在叙西北部的冲突升级。近日，叙政府军在哈马省北部、伊德利卜省南部和极端组织展开激战，已收复多个村镇，并于本月14日攻至汉谢洪郊区。
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