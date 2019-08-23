意总统与议会各党派“逐个”磋商 谋求化解危机

意大利总统塞尔焦·马塔雷拉21日启动与议会各党派领袖为期两天的磋商，寻求化解当前政治危机。自总理朱塞佩·孔特请辞后，意大利将组建新的执政联盟还是提前举行议会选举，备受民众和投资者关注。

【启动磋商】

按照计划，马塔雷拉21日至22日与意大利议会所有党派“逐个”举行磋商，探讨化解政治危机的潜在选项。他21日先与少数党商谈，22日再会晤五星运动等“重量级选手”。

路透社报道，马塔雷拉将与各党派商讨是否可能组建新的执政联盟。如果与所有党派磋商后都无法形成新的执政联盟，他将不得不解散议会，在今年秋季、即提前3年半举行议会选举。

意大利参议院20日审议副总理兼内政部部长、极右翼政党联盟党党首马泰奥·萨尔维尼针对总理孔特提出的不信任动议。孔特当天宣布辞职，获总统马塔雷拉授权领导看守政府。

意大利执政联盟内斗已久。萨尔维尼本月8日宣布，联盟党和民粹主义政党五星运动的执政基础不复存在，寻求对现任政府发起不信任投票，进而重新选举。

作为无党派人士，孔特抨击萨尔维尼“触发政府危机”十分不负责任，可能使国家“陷入政治和金融不稳定的漩涡”。

【重新洗牌】

萨尔维尼20日说，他与总统马塔雷拉会面时将再次表达“希望提前举行议会选举”。

联盟党今年5月在欧洲议会选举中得票率是五星运动的两倍，在近期多项民意调查中所获支持率领先。路透社报道，萨尔维尼发起不信任动议，希望促成提前选举，使联盟党高涨的民意支持率得以“变现”，由他取代孔特出任总理。

不过，意大利《晚邮报》21日报道，萨尔维尼私下告诉助手，他推测提前选举的“几率只有10%”。

一些分析师认为，如果五星运动与最大在野党民主党联手，有可能使联盟党成为在野党。五星运动与民主党多年争锋相对，如今却公开讨论组建执政联盟的可能性，而两党在参众两院所占席位合计超过半数。

民主党大佬、前总理马泰奥·伦齐告诉法国电视2台记者：“如果可能，我们应该尽力一试，尽量组建新政府。”

意大利政府由于2019财政年度预算案中结构性赤字继续增加而惹恼欧洲联盟。欧盟批评意大利违反欧盟财政紧缩政策，考虑施加高额罚款，迫使意方调整预算。

就2020财年预算，萨尔维尼先前说，希望借助大幅度减税刺激经济。不少投资者推测，如果联盟党执政，意大利可能因财政赤字再度与欧盟闹翻。

政府应在9月准备2020财年预算，10月交由议会表决。马塔雷拉如果不解散议会，可任命技术官僚内阁，维持政府运行，而这在意大利有先例。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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