澳大利亚加入“护航联盟” 伊朗反对外军介入海湾

澳大利亚总理斯科特·莫里森21日宣布，澳大利亚将加入美国在海湾组建的所谓“护航联盟”，成为继英国和巴林之后第三个“入伙”的美国盟友。

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫当天晚些时候表示反对。

【规模有限】

莫里森21日在澳大利亚首都堪培拉举行的记者会上说，澳大利亚打算派遣少数部队、一架侦察机和一艘护卫舰赴海湾，加入美国主导的护航行动。

莫里森特别强调：“我们的贡献规模有限，时间也有期限。”他说，澳大利亚将在今年年底前派出一架美制P-8A型“海神”反潜巡逻机，执行一个月任务；护卫舰的任务期限为6个月，从明年1月开始。

护卫舰将由澳大利亚在中东执行反海盗任务的海军调遣；随行澳军部队将驻扎在美军主导的海上安全行动总部。

莫里森声称，澳方“适度”的付出符合国家及其经济利益。澳大利亚至少15%的进口原油和多达30%的进口精炼油来自海湾国家。

海湾水域最近3个月发生多起油轮和商船遇袭、遭拦截或被扣事件。美国指责伊朗是黑手，伊朗否认，反指美国陷害。

英国和伊朗7月互扣油轮，使紧张局势再度升级。美国打着保护“航行自由”的幌子，试图拼凑“护航联盟”，但响应者不多，德国等欧洲盟友不愿意入伙。

英国政府本月5日宣布加入“护航联盟”，向海湾派出一艘护卫艇。美国海军第五舰队所驻国巴林本周早些时候同样加入，但不清楚以何种方式。

知情人士告诉路透社记者，美国向盟友提出，加入“护航联盟”的方式不仅限于“出人出船”，可以提供场地、联络人员、后勤保障和资金支持。

另外，以色列表露兴趣。以色列媒体报道，以色列外交部长以色列·卡茨在一次闭门会议中说，以色列和美国正在讨论“护航联盟”及相关情报共享。

【伊朗反对】

伊朗外交部长扎里夫21日告诉瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所，外来势力军事介入无助于海湾局势。

扎里夫说：“没有任何外国军事存在能给这一地区带来安全。美国对伊朗发动经济战的同时，这里不可能有安全岛。”

伊朗总统哈桑·鲁哈尼先前声明，波斯湾的航行安全应由沿岸国家共同维护，坚决反对域外势力介入。

伊朗伊斯兰革命卫队海军司令阿里-礼萨·坦格西里说，伊朗与波斯湾地区其他国家组建联盟，能够为这一地区提供安全保障。伊朗劳动新闻社援引坦格西里的话报道：“美国和英国在（这一）地区的存在意味着不安全。”

美国去年5月退出伊朗核问题全面协议并分批恢复对伊朗制裁，试图以极限施压方式逼迫伊朗重新谈一份协议。伊朗拒绝与美国谈判。其他五个协议签字方希望维护这一多边协议。（王宏彬）（新华社专特稿）

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