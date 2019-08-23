G7峰会前马克龙拟会晤伊朗官员 有意缓解美伊紧张

法国总统埃马纽埃尔·马克龙将在七国集团(G7)首脑会议前会晤伊朗政府代表团，探寻缓解美国与伊朗之间紧张局势的办法。

马克龙21日告诉媒体记者，他将向伊朗官员提出多项建议，希望本周末七国集团峰会达成更清晰的对策，以避免海湾地区局势进一步恶化。

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫本周早些时候说，定于23日在法国首都巴黎会晤马克龙和法国外长让—伊夫·勒德里昂。两名不愿公开姓名的法国外交官披露，马克龙、勒德里昂和扎里夫可能一起开会，由于伊朗议题敏感，法方尚未发布消息。

路透社报道，伊朗要求法国、英国和德国采取更多行动，以保障伊朗依据伊朗核问题全面协议理应获得的经济利益。

马克龙说，先前提议对伊朗减轻多项制裁或施行补偿，希望伊朗继续全面遵守伊核协议并参加新一轮谈判，谈判内容包括伊朗弹道导弹项目。

伊朗和美国、俄罗斯、英国、法国、中国、德国2015年7月就化解伊朗核项目争议达成全面协议，伊方冻结核项目，换取联合国和美国等国解除制裁。美方去年5月退出伊核协议，恢复并追加对伊制裁。作为回应，伊朗今年5月宣布中止履行协议部分条款。

美方迄今没有就减轻对伊制裁松口。美国总统唐纳德·特朗普将参加在法国西南部海滨城市比亚里茨举行的七国峰会。

马克龙21日没有披露法方向伊方提议的具体细节。（张铮）【新华社微特稿】

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