北京国际图书博览会举办主宾国罗马尼亚出版文化交流活动

据新华社北京8月22日电 （记者史竞男、张漫子）第二十六届北京国际图书博览会21日在京开幕，继2016年以东欧16国身份担任主宾国后，罗马尼亚今年再次以主宾国身份参加图博会，主题为“罗马尼亚——一书之遥”。
图博会现场，罗马尼亚举办了新书发布、中罗文化交流、版权签约等活动；罗马尼亚文化部门还在罗马尼亚文化中心、中国油画院美术馆等地举行了20余场文学艺术和版贸交流活动。
“今年是罗马尼亚和中华人民共和国建交70周年，我们会继续讲述中国故事，传播中国声音，支持和发展中罗人文交流。”刚刚获得“中华图书特殊贡献奖”的罗马尼亚翻译家罗阳表示，中国人民正在为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力，中国梦同各国人民的梦想息息相通，希望以书为媒，扩大文化交流，促进民心相通。
《 人民日报 》（ 2019年08月23日 03 版）
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