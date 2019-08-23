美国年均财政赤字将超万亿美元

新华社华盛顿8月21日电 （记者高攀、邓仙来）美国国会预算办公室21日发布报告说，自2020财年（始于2019年10月1日）至2029财年，美国联邦政府年均财政赤字将超过1万亿美元。

报告预计，2019财年联邦财政赤字为9600亿美元；2020财年至2029财年，年均联邦财政赤字为1.2万亿美元，联邦财政赤字占国内生产总值（GDP）比例将介于4.4%和4.8%之间，高于过去50年2.9%的平均水平。此前，联邦财政赤字曾于2009财年达到创纪录的1.4万亿美元。

美国国会预算办公室表示，与5月份相比，该机构调高了对未来十年财政赤字的预测值。这主要是因为总统特朗普本月初签署的联邦政府预算案将导致未来十年财政赤字增加。受财政赤字大幅增加影响，联邦政府公共债务占GDP的比例也将从2019财年的79%升至2029财年的95%，创二战结束以来最高水平。

报告预计，2019年美国经济增速为2.3%，未来十年平均经济增速将放缓至1.8%。报告还说，美国加征关税等举措将增加美国企业投资成本、削弱消费者购买力，从而拖累美国整体经济增长。

《 人民日报 》（ 2019年08月23日 18 版）

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