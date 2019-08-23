日前，博鳌亚洲论坛乌兰巴托会议在蒙古国首都乌兰巴托举行，来自中国、蒙古国、韩国、巴基斯坦等国政商学界人士和国际组织代表共300余人参加。与会代表一致认为，经济全球化是不可逆转的时代潮流，为进一步推动经济全球化，必须遵循联合国宪章和世贸组织规则，以构建人类命运共同体理念引领经济全球化走向，坚决反对单边主义和保护主义，促进贸易和投资便利化，为新兴市场国家和发展中国家的发展提供有利条件。

蒙古国总理呼日勒苏赫在开幕式致辞时表示，乌兰巴托会议主题契合时代发展，希望通过会议传递积极信号，呼吁各国加强沟通协调、促进全球合作应对挑战。蒙古国致力于睦邻友好，深化与各国及国际组织的关系，并将继续推进“发展之路”战略与“一带一路”倡议对接，加强基础设施建设，为地区发展创造更好的条件。

“我们将用行动向世界释放明确信息，我们团结在一起，采取共同行动，创造可持续发展未来。”博鳌亚洲论坛理事长潘基文指出，国家无论大小，都应以联合国宪章宗旨和原则为指引，奉行多边主义，维护经济全球化，加强国际社会的团结与共同行动。当前，世界面临保护主义和单边主义等威胁，发展鸿沟与赤字依然存在，在此背景下，举行博鳌亚洲论坛乌兰巴托会议十分重要。

蒙古国总统办公厅主任赞·恩赫包勒德认为，世界各国已充分认识到面临的挑战。保护主义不可取，自由贸易应加以维护，希望博鳌亚洲论坛能继续发挥积极作用，维护多边主义。

“博鳌亚洲论坛始终是多边主义和全球化的坚定支持者。当前单边主义和保护主义蔓延，冲击国际规则秩序，拖累全球经济增长。世界比以往任何时候都更需要坚持和倡导多边主义。”博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，“亚洲国家的合作与发展关乎地区的稳定与繁荣。继博鳌亚洲论坛年会发出维护多边主义与自由贸易的强音之后，应蒙古国之邀，论坛赴亚洲内陆打造开放包容、互利共赢合作新平台。”

会议前，潘基文在接受采访时说，本次会议的主题延续博鳌亚洲论坛海外会议主线“共同行动促进新时代共同发展”，与联合国2030年可持续发展议程的宗旨一脉相承，即以共同发展促进共同繁荣，不让任何人掉队。希望本次会议能让国际社会关注共同未来，坚定对多边主义的支持。

蒙古国外长朝格特巴特尔表示，博鳌亚洲论坛致力于促进和深化本地区内部以及本地区与世界其他地区间的经济交流、协调与合作。这是博鳌亚洲论坛首次在蒙古国举办，会议主题紧扣时代发展，呼吁各方着眼长远，本着互利共赢的原则加强合作。蒙方欢迎博鳌亚洲论坛通过会议分享发展机遇，推动共同发展。

中国驻蒙古国大使邢海明认为，在博鳌亚洲论坛等机制的推动下，亚洲经济正不断释放活力。中国愿与包括蒙古国在内的亚洲各国深化战略对接，维护经济全球化和多边主义，倡导公平开放的国际贸易体系，共同构建人类命运共同体。

（本报乌兰巴托8月22日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月23日 03 版）

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