敦促美方立即纠正对华反补贴调查中的错误做法

新华社北京8月22日电（记者于佳欣、王雨萧）针对世贸组织近日对美方反补贴措施作出的裁决，商务部新闻发言人高峰22日表示，生效的裁决再次表明，美方违反世贸组织规则，滥用贸易救济措施。敦促美方立即采取行动，纠正在对华反补贴调查中的错误做法。

高峰是在商务部例行新闻发布会上作出上述表示的。世贸组织争端解决机构已于8月15日通过了中国诉美国反补贴措施案执行之诉上诉机构报告和专家组报告，裁决美方涉案11起反补贴措施违反世贸组织规则。

高峰表示，生效的裁决再次表明，美方违反世贸组织规则，滥用贸易救济措施，严重损害了国际贸易环境的公平公正性和多边贸易体制的稳定性。

此前，本案原审专家组和上诉机构均已裁定美国涉案反补贴措施违反世贸规则，要求美方纠正其违规措施。但美方在执行世贸裁决过程中仍继续使用违规做法。日内瓦时间7月16日，世贸组织公布了中国诉美国反补贴措施案（DS437）执行之诉上诉机构报告，裁决美方涉案11起反补贴措施违反世贸规则。

高峰说，美方涉案的反补贴措施已经多次被世贸组织裁决违反世贸组织规则，中方敦促美方不要再寻找任何借口，立即采取行动，纠正在对华反补贴调查中的错误做法。

《 人民日报 》（ 2019年08月23日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)