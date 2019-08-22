新华社巴黎8月22日电 （国际观察）“脱欧”、数字税、俄罗斯——七国集团峰会看点扫描

新华社记者徐永春 应强 刘芳

一年一度的七国集团（G7）峰会将于24日在法国南部滨海小城比亚里茨召开。在国际格局深刻变动、美欧裂痕日益加深、“复兴欧洲”雄心与“美国优先”政策不断碰撞的背景下，这一西方大国俱乐部面临内外困局。各方能否在一些重要问题上搁置争议、暂时妥协，成为舆论关注的焦点。

“脱欧”谈判：恐难“言欢”

此次峰会将是英国新首相约翰逊在国际多边场合的“首秀”。主张没有协议也要按期“脱欧”的约翰逊将与“挺欧派”的法国总统马克龙、德国总理默克尔直接交锋。为提前协调立场，约翰逊在会前分别前往柏林和巴黎与二人会谈。

默克尔21日在与约翰逊会谈后说，德英两国有可能在未来30天内找到一个新的解决方案，解除英方对有关北爱尔兰边界问题的“备份安排”的担忧。但马克龙同日表示，法国不接受重新展开“脱欧”谈判。

美国总统特朗普支持英国“无协议脱欧”。美总统国家安全事务助理博尔顿上周访问伦敦时说，英国“脱欧”后，美国将迅速与其签署一份“可观的”自由贸易协定。

法国国际关系与战略研究所研究员雷米·布尔若认为，在“脱欧”问题上，马克龙立场强硬，拒绝就“脱欧”协议与英国重新谈判，也不愿做更多让步；德国由于对英出口数额巨大，出于利益考量对英国“脱欧”态度更开放、立场更灵活；特朗普则实际上对此并不在意，因为英国“脱欧”并不能为美国带来实质利益，也无助于他竞选连任。

鉴于约翰逊与法德等国领导人交情尚浅、缺乏信任，舆论认为他们在峰会上“把酒言欢”的可能性不大。而特朗普是否会插手“脱欧”事宜也是峰会的一大看点。

数字税分歧：冰山一角

今年3月初，法国财长勒梅尔提交法案，计划向全球互联网巨头征收数字服务税。7月，法国议会两院通过该法案。一旦开征数字税，美国互联网产业将受到最大影响。美国政府因此宣布对法国此举发起“301调查”，特朗普还威胁将对法国葡萄酒加征关税。

美国是法国葡萄酒第一大出口市场，如加征关税无疑将使法国承压。对此，马克龙强调G7峰会是推进数字税的“重要机遇”，法美两国应为就此达成国际共识而继续努力。

布尔若指出，数字税谈判存在诸多困难。在欧洲，法国难以说服爱尔兰和瑞典等利益既得方接受数字税。如扩展到全球层面，情况只会更加复杂。

数字税只是美法、美欧矛盾的冰山一角。分析人士指出，美国大行“单边主义”路线、力推“美国优先”政策，美欧在伊朗核危机等地区问题及气候变化等全球问题上分歧不断加深，重重矛盾如一团乱麻。

巴黎政治学院知名国际关系专家贝特朗·巴迪认为，本届峰会期间美欧缩小分歧的可能较小，因为在特朗普看来，“向选民展示自己不会屈服于任何人才是最重要的”。

有媒体认为，本届峰会可能成为首次不发布联合公报的G7峰会，原因是美欧就多项事务分歧严重。也有媒体报道，今年峰会仍会发表联合公报，但公报的重要性将被淡化。

邀俄重返：各有盘算

马克龙19日在法国南部度假胜地布雷冈松堡与俄罗斯总统普京会晤，表达出发展法俄、欧俄关系的强烈意愿。法国媒体普遍认为，马克龙此举是“把G7峰会变成了另一种形式的G8峰会”。

俄罗斯1997年加入G7而使G7变为G8，但2014年乌克兰危机爆发后，原G7成员拒绝以G8形式举行会议，G8又回到G7。法国对俄抛出橄榄枝后，特朗普20日也表示，他支持G7再度接纳俄罗斯变回G8。

法美的表态使得G7是否会邀请俄罗斯重返成为本届峰会的一个看点。有分析认为，法国向俄示好是因为欧俄有“相互靠近”的战略需求，双方在伊朗、气候变化等问题上需要共同对美施压。而特朗普则一直有意拉拢俄罗斯，目的是弱化俄与其他大国的联系，在美国与其他大国竞争时减小来自俄方的压力。

不过，G7中的其他国家对此没有表现出太大兴趣。默克尔21日和约翰逊会面时就表示，目前邀请俄罗斯回来为时尚早。

俄方的态度目前也比较模糊。一方面，俄外长拉夫罗夫21日表示，如果G7决定邀请俄罗斯重新加入，俄将研究并做出回应。另一方面，普京19日在与马克龙的联合记者会上被问及如何看待G8峰会时表示，他更看重二十国集团（G20），其他一些地区性组织也非常重要，如上海合作组织和金砖国家，这些组织无论规模大小，都促进了俄与伙伴国积极有效的联系。分析人士认为，俄罗斯可能会重返G8，但这并不会影响它与其他大国的伙伴关系。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)