新华社纽约8月21日电 通讯：美国花旗参农期盼经贸摩擦早日结束

新华社记者刘亚南 徐静 苗壮

美国中北部威斯康星州马拉松县夏季凉爽，土壤富含有机质，地形略有起伏，这里出产的花旗参品质上乘，享誉国际市场。不过，过去一年多来，美方挑起的中美经贸摩擦给这个传统农业区带来严重影响，花旗参种植业进入低谷。马拉松县的农户们期盼经贸摩擦早日结束，货物能继续自由流通。

记者日前赴马拉松县采访时得知，眼下即将迎来新一年的收获季，但去年产的花旗参尚有约一半积压在仓库中，农业贷款坏账上升，当地花旗参种植户不得不减少种植面积或改种其他作物，一些从业者正考虑另觅出路。

马拉松县位于威斯康星州中部，是该州面积最大的一个县，拥有13.5万人口，其中农业就业人口1万至1.5万人。马拉松县首席行政官布拉德·卡尔格向记者表示，此前花旗参种植业是当地农业中回报最好的，就业人口一直增长最快。

马拉松县花旗参年产量约占全国总产量的90%以上，中国是其最主要的市场之一。受中美经贸摩擦不断升级影响，目前美国出口中国的花旗参适用的关税税率已较原来大幅上升。

威斯康星州花旗参农业总会提供的数据显示，当地去年所产的花旗参目前仍有约50%未销售出去；而截至2018年3月，2017年生产的花旗参已经售出约90%。

威斯康星州马拉松国际参业有限公司总裁姜铭涛告诉记者，该公司从去年开始就缩减了花旗参种植规模，今年可能只会安排往年一半的种植规模。

姜铭涛说，无论维持生产还是扩大再生产都需要资金，再过几周新的花旗参又将上市，连续压仓两年对很多农场来说都是难以承受的负担。

谈及美国政府为农民提供的补贴，姜铭涛表示，今年每英亩（1英亩约合0.4公顷）花旗参大概获得了5700美元补贴，相当于生产成本的10%，对农户来说并没有太大帮助。

卡尔格说，本地农户对政府补贴不感兴趣，他们需要的是自由贸易，希望以公平的价格卖出产品。经贸摩擦如果再继续下去，将毁了马拉松县的花旗参种植业，很多工作岗位和家庭会受到冲击。

马拉松县监督委员会一名成员告诉记者，经贸摩擦对当地就业、家庭收入和税收都带来巨大影响。花旗参业为马拉松县提供了约2000个就业岗位，受加征关税影响，有些人考虑迁往佛罗里达州转为从事竹子加工等行业。

威斯康星州花旗参农业总会负责营销的执行理事杰基·费特表示，花旗参种植户无法控制关税问题，因此眼下只能全力拓展新市场，包括印度、澳大利亚和新西兰等潜在市场。

不过，姜铭涛说，拓展新市场需要时间，“能够在贸易战中挺过两年的花旗参种植户数量不会特别多，预计在未来一年，年龄大一点的（种植户）都会放弃”。

尼科莱特国民银行负责商业和农业业务的副行长蒂姆·布特克对记者说，当地破产农场数量已经出现增长。由于无法预测情况会否在短期内出现好转，银行的不良资产处置更加困难。

布特克说：“过去很多年，我们与中国有很好的关系，很多农民从贸易中受益，我们需要贸易。”

“我们会努力保留花旗参种植业，不会让这一行业消失，这是我们经济的重要一部分。”卡尔格说。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)