新华社俄罗斯喀山8月22日电（记者 叶昊鸣 张骁）当地时间8月21日下午，在俄罗斯喀山召开的世界技能组织全体成员大会上，法国里昂获得2023年第47届世界技能大赛举办权。
参与竞争的日本爱知县和法国里昂市分别就申办2023年第47届世界技能大赛做出陈述，日本厚生劳动大臣根本匠和法国劳工部长米丽埃尔·佩尼科出席阐述本国优势，现场还播放了日本首相安倍晋三和法国总统马克龙的视频致辞。经参会的64个世界技能组织成员投票，法国里昂市以44票胜出。
投票结果公布后，法国代表团爆发出热烈欢呼，代表团成员即兴演唱了法国国歌《马赛曲》。这将是法国第二次举办世界技能大赛，里昂曾于1996年举办第33届世界技能大赛。
世界技能组织主席西蒙·巴特利在投票结果公布后对里昂申办成功表示祝贺，称法国是世界技能组织的重要成员，祝愿法国的筹备工作进展顺利。
世界技能大赛被誉为“世界技能奥林匹克”，其竞技水平代表了当今职业技能发展的世界先进水平。第45届世界技能大赛于8月22日至27日在俄罗斯喀山举行，中国派代表团参加全部项目的比赛，向世界展示“大国工匠”的风采。
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