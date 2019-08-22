突尼斯总理出席中国援突项目奠基仪式

新华社突尼斯8月21日电（记者黄灵）突尼斯总理沙赫德21日在首都突尼斯市出席中国援突建设项目奠基仪式。

当天下午，沙赫德来到位于突尼斯市南郊的本·阿鲁斯青年体育文化中心项目现场。他和参加这个项目的中方人员进行交谈，并同中国建设工人握手表达谢意。随后，沙赫德为该项目的奠基石进行揭幕，并听取工作人员对这个项目的介绍。

参加仪式的突尼斯青年和体育部长索尼娅·本·谢赫表示，该项目对突尼斯而言意义重大，中方的援建项目最切合突尼斯人民的需求，突方将为中方完成项目施工提供一切便利条件。

本·阿鲁斯青年体育文化中心室内建筑面积约1.55万平方米，含礼堂、办公区、游泳馆等建筑，室外运动场6500平方米，包括足球场、网球场、手球场等。整个项目工期26个月，建成后对公众开放，将是首都突尼斯主要的运动、娱乐休闲场所。

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