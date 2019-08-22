俄德外长广泛磋商多领域安全问题

新华社莫斯科8月21日电（记者栾海）俄罗斯外交部长拉夫罗夫21日与来访的德国外长马斯在莫斯科举行会谈，广泛磋商乌克兰东部问题、中东局势、战略稳定等地区及全球安全问题，并取得一定共识。

据俄外交部网站21日发布的消息，在会谈后举行的联合记者会上，拉夫罗夫介绍，他与马斯重点讨论了乌克兰局势和在“诺曼底模式”（即俄罗斯、乌克兰、德国、法国四国领导人磋商）下就乌问题开展协作的前景，双方认为应持续全面履行明斯克协议，在此基础上解决乌克兰东部问题。

拉夫罗夫说，双方还讨论了叙利亚境内极端组织“征服阵线”加紧活动引发的局势变化，以及根除当地恐怖主义威胁的途径。

关于伊核协议，拉夫罗夫说，俄德双方均对海湾地区紧张局势加剧感到担忧，俄方呼吁地区国家通过对话化解分歧。“俄德是伊核协议缔约方，双方对美国单方面退出伊核协议深感不安。为确保海湾地区安全，维护核不扩散机制，俄德将与伊核协议其他缔约方共同致力于保留该协议。”

拉夫罗夫表示，俄方认为美国退出《中导条约》使全球战略稳定面临崩溃，俄德双方有意在俄罗斯-北约理事会和欧安组织内与其他欧洲国家讨论战略稳定问题，“我们希望这一对话有助于在军控方面启动新议程”。

对于俄德两国关系，拉夫罗夫说，在经贸领域，俄德均希望深化投资合作，促使两国企业实施包括“北溪-2”天然气管道在内的重大项目，俄方欢迎德国企业在俄积极开展业务。

马斯表示，乌克兰东部问题解决进程近年来陷入停滞，但泽连斯基当选乌总统有望推动解决这一问题。他说，在保障海湾地区安全、稳定叙利亚局势、军备控制等方面，有关各方需与俄罗斯进行对话。

马斯说，军备竞赛危害欧洲和其他地区，德国呼吁美国等各方采取一切措施，延长《新削减战略武器条约》有效期。

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