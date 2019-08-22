新华国际时评：认清干涉内政者的伪善与真恶

新华社北京8月22日电 题：认清干涉内政者的伪善与真恶

新华社记者

近一段时间，中国香港频频发生违法暴力事件，严重冲击香港法治和安宁。在反中乱港分子上窜下跳的背后，还有一群西方的魅影在其中穿梭。他们频频通过或明或暗的方式，对香港事务煽风点火，抹黑香港警方依法维护秩序的做法，向极端暴力分子发出严重错误信号。

这一群魅影，正是西方一些别有用心的政客和媒体。扒开他们的“画皮”，不难看清其伪善的假面、险恶的用心。

无论是美国的“占领华尔街”，法国的“黄马甲”运动，还是英国伦敦的骚乱，面对示威活动，欧美国家都不断强化警察执法力度。

对自己国内的暴力行为毫不手软，却对香港警方的文明执法极尽污蔑；避而不谈香港街头无法无天的暴力行为，却对香港警队高度克制、依法捍卫秩序的做法横加指责。西方一些政客和媒体，就是如此赤裸裸地奉行双重标准，把伪善演绎得淋漓尽致。

德国《经济周刊》前主编斯特凡·巴龙发表文章说，香港执法人员对违法者采取行动时其实是把暴力维持在最低限度，“在美国，这样的骚乱可能早就被镇压了”。巴龙指出，1970年美国发生的“肯特州立大学惨案”和1992年洛杉矶骚乱中使用军队和国民警卫队，都表明美国政府会用何等严厉手段维护公共秩序。

在伪善和双重标准方面，西方政客还有更多“精彩”表演：面对自己国家种族主义等造成的种种严重人权问题轻描淡写甚至视而不见，却热衷于对别国的所谓人权问题指手画脚。

不难看出，西方一些人口中所谓的“人权”“自由”，远非他们所声称的那般温情和神圣，仅仅是他们行私的借口和工具。他们企图堂而皇之地干涉他国内政，遏制别国发展。近日，又有美国政客公然将香港有关问题与中美贸易谈判挂钩，再次暴露了其打人权牌为自己谋私利的“司马昭之心”。

俄罗斯外交部发言人近日表示，西方国家干涉中国内政不仅指理论意义上的干涉，他们为了遏制中国不择手段。德国《青年世界报》评论说，西方一些人干涉香港事务的目的，是“通过持续激化紧张局势将香港这块曾经的殖民地变为一个永久性乱源：西方殖民统治的伤疤发炎可以阻碍中国的崛起。”

多年来，一些西方势力频频干涉他国内政，造成许多国家政局动荡甚至战火不断、民不聊生。在这些西方政客和媒体心目中，只要可以培植亲西方的政府，可以利用地区乱局牟取各种利益，民众所受的苦和痛都可以视而不见。这，就是这些政客心中的“真恶”。

众所周知，不干涉内政是国际法的基本原则。西方一些人粗暴干涉他国内政，是对国际法和国际规则的肆意践踏。

西方这些政客和媒体的表演，被国际社会看得越来越清楚，成为千夫所指。这样的伎俩，也注定没有市场。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)