美国媒体称一架美军无人机在也门被击落

新华社华盛顿8月21日电 美国媒体21日援引政府官员消息报道说，美军方一架无人机20日在也门上空被击落。

多名匿名美政府官员向媒体确认，美军方一架MQ-9无人机20日晚在也门扎马尔省被击落。其中一名官员向美国有线电视新闻网表示，无人机是被胡塞武装的地对空导弹击落的，美方认为该导弹是伊朗提供的。也有官员称，此时判断谁应对美军无人机被击落事件负责，仍为时过早。

据媒体报道，胡塞武装发言人早些时候宣布，其防空系统击落了一架美国无人机。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特阿拉伯等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就荷台达停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久后双方就互相指责对方破坏停火协议。

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