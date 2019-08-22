欧盟不愿重新谈协议　英国展现“脱欧”决心

就英国首相鲍里斯·约翰逊一天前提议的取消现有退出欧洲联盟协议中“备份安排”，欧盟20日反应冷淡，认定英方没有提出替代“备份安排”的可行方案，坚持现有协议的法律条款部分不容重谈。

英国首相府同一天回应说，除非关联英国北爱尔兰边界问题的“备份安排”取消，否则英欧重新达成协议“无望”。

眼见欧方固守立场，英国政府加紧筹备如期“脱欧”，宣布下月起停止参加不涉及核心利益的欧盟会议，同时为“脱欧”后企业海关申报提供便利。

【不买账】

欧洲理事会主席唐纳德·图斯克20日经由“推特”回复约翰逊前一天发表的4页信件，说那些反对“备份安排”又拿不出“有现实意义替代方案”的人，“即便不承认，实际也支持”在北爱和爱尔兰之间重新设置实体边界。

欧盟委员会发言人娜塔莎·贝尔托同一天也拒绝英首相以“承诺”找到“替代安排”来取代“备份安排”。她告诉媒体记者，信件没有提供“在法律上可操作的解决方案”，用以避免爱尔兰岛上恢复“硬边界”、即重新设置实体海关和边防检查设施。“没有说明任何替代安排，其实就是承认无法确保这样的安排在‘脱欧’过渡期结束时到位。”

美联社获取一份欧盟发给英国以外27个成员国的外交照会。这份照会显示，欧盟委员会和欧洲理事会强烈要求成员国不要在现阶段接受英方重谈“脱欧”协议法律文本的要求。

照会认定约翰逊信件所说北爱民众对适用于他们的法律没有发言权一说“不准确”。照会说，信件声称爱尔兰岛上如今并存两套不同的法律、政治、经济和货币管辖机制，在“软边界”条件下也可运行，这一说法“令人误解”。

英国前首相特雷莎·梅与欧盟谈妥的“脱欧”协议规定，如果英欧在“脱欧”过渡期内无法协商达成一份关于北爱地区贸易的更好方案，在明年年底过渡期结束时将启动作为保险兜底政策的“备份安排”，确保不设“硬边界”。启动“备份安排”意味着英国全部地区将留在关税同盟，直到双方找到新方案。

【要游说】

就欧盟20日的回应，英国首相府发言人同一天反击，说含有“备份安排”的“脱欧”协议已三次遭英国议会下院否决，“基本不可行”。“除非重新谈判‘脱欧’协议法律文本、废除‘备份安排’，否则达成协议无望。”

约翰逊本人当天说，欧盟立场“有点消极”，图斯克的说法“没有散发乐观主义芳香”，但他确信英国能实现目标，大家“真切意识到，需要对‘备份安排’做点什么”。

约翰逊承诺带领英国10月31日如期“脱欧”，即便以“无协议脱欧”方式，但同时希望欧盟同意重谈“脱欧”协议。他定于21日访问德国首都柏林，游说德国总理安格拉·默克尔。

英国《泰晤士报》报道，英首相21日打算告诉默克尔，英国议会无法阻止“无协议脱欧”。在英国首相府看来，只要英国议会意图阻止“无协议脱欧”、进而导致约翰逊政府下台，欧盟方面就不太可能同意重新谈判。

不过，默克尔20日访问冰岛期间就“脱欧”事宜语气较和缓，罕见显现审慎乐观。她说，不能删除“备份安排”，但欧盟会尝试找到“硬边界”问题的“实际解决方案”。

默克尔所属政党在德国联邦议院、即议会下院的欧洲政策发言人弗洛里安·黑恩说，“不可能”删除或软化“备份安排”，欧盟“唯一可能的提议是同意用更准确的语言撰写描述‘脱欧’后欧英未来关系的政治宣言”。政治宣言不具法律约束力，是需要获双方议会批准的“脱欧”协议的一部分。

【忙筹备】

游说之外，英国政府加紧筹备“脱欧”，20日宣布官员9月1日起不再出席大部分欧盟会议。按照法新社的说法，这显现英国决意“脱欧”的严肃程度。

英国“脱欧”事务部当天宣布，政府官员届时将只出席关联安全等“持续（符合）国家利益问题”的欧盟会议，说节省下来的时间可用于关注其他“国家优先方向”。

路透社报道，英国财政部21日宣布，将把近9万家英国企业录入一个海关系统，以协助它们应对可能因“脱欧”产生的混乱局面。

财政部说，英国将在两周内向增值税登记系统中的超过8.8万家企业分配“经济运营者注册识别码”。企业需要凭借这一识别码通过海关认证。目前，大约7.2万家企业已登记申领“经济运营者注册识别码”。

财政大臣赛义德·贾维德说：“随着政府加速筹备10月31日离开欧盟，企业也应该做好准备。这一系统将有助于疏通边检站处的货物流，支持企业的贸易和发展。”（海洋）（新华社专特稿）

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