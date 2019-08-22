蓬佩奥对伊朗再施压 伊朗称美将中东变成“火药桶”

美国国务卿迈克·蓬佩奥20日警告，任何人只要向伊朗油轮“阿德里安·达里亚一号”提供帮助，可能面临美方制裁。

伊朗官员同一天说，美国在中东制造“不安全”和“不稳定”，将这一地区变成“火药桶”。

【美国不准“碰”】

蓬佩奥20日在联合国安全理事会召开会议期间说，美方将采取一切手段阻止“阿德里安·达里亚一号”驶向叙利亚、在那里出售原油。

蓬佩奥告诉媒体记者：“我们说得很清楚，任何人只要碰过它（油轮）、帮助它、允许它靠岸，都面临遭受美国制裁的风险。”

他声称，如果伊方出售原油，伊朗伊斯兰革命卫队将有收入，用于“恐怖行径”。美方4月把革命卫队定性为“恐怖组织”。

“阿德里安·达里亚一号”原名“格蕾丝一号”，装载大约200万桶原油，市场价格数以百万计美元。英国海外领地直布罗陀当局7月4日扣押这艘油轮，指认它违反欧洲联盟制裁、向叙利亚运送原油。

伊朗说“格蕾丝一号”遭拦截时处于国际水域，且并非向叙利亚运送原油。伊方迄今没有披露油轮目的地。

直布罗陀当局本月15日放行油轮。美国政府当天寻求延长扣押，没有成功，继而指认油轮关联伊朗伊斯兰革命卫队，16日获美国一家联邦法院扣押授权。

【希腊等待“考”】

“阿德里安·达里亚一号”18日把所悬挂的巴拿马旗改为伊朗旗并更名。媒体援引船舶跟踪网站全球定位系统数据报道，它19日驶向希腊，预期25日前后抵达希腊南部港口卡拉马塔。

希腊方面20日说，没有收到油轮停靠申请。通常情况下，船只如果停靠港口，需要提前48小时申请。

希腊政府一名发言人告诉媒体记者，“阿德里安·达里亚一号”正在低速航行，没有向卡拉马塔港正式提出停靠申请，希腊商业海事部和外交部正在跟进事态。

美国国务院一名不愿公开姓名的官员19日告诉路透社记者，美方已经向希腊政府表达“严正立场”，即视协助这艘油轮为“支持恐怖组织”；这一立场适用于地中海地区所有协助这艘油轮的港口、组织或政府等方面。

一名不愿公开姓名的希腊外交官20日告诉雅典通讯社，希方正在与美方磋商油轮事宜；美方不仅与希腊磋商，同时与地中海地区其他国家磋商。

这名官员没有提及希腊政府是否允许油轮停靠。多家媒体报道，这对新上任的希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯而言是“考验”。

【伊朗斥“火药”】

蓬佩奥20日在联合国警告，对伊朗的武器禁运和针对伊朗革命卫队下属武装组织“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱马尼的国际旅行禁令明年到期，继而可能出现“新混乱”。他呼吁延长武器禁运和旅行禁令。

蓬佩奥希望以“新思路解决老问题”。同一天，澳大利亚总理斯科特·莫里森宣布，澳方决定加入美方欲在海湾水域组建的所谓“护航联盟”。

伊朗常驻联合国代表马吉德·塔赫特·拉万希20日说，美方在中东地区的军事存在制造“不安全”和“不稳定”，美方“放任美制武器流入这一地区”，将中东地区变成“火药桶”。

“我们不寻求对抗，”拉万希说，“但我们不能也不会对侵犯我们主权的行径无动于衷。”他说，伊方将行使自卫权。

多家媒体报道，尽管美方多次呼吁安理会对伊方采取措施，安理会不太可能恢复对伊朗制裁。依据伊朗核问题全面协议，协议执行若有争议，将交由多边争端解决机制审议。美方去年5月退出伊核协议，但协议其他方没有退出。

路透社等媒体7月报道，欧洲方面没有启动协议附带的争端解决机制。只有这一调节机制失败，联合国才会恢复先前对伊朗施行的全部制裁措施。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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