特朗普再提七国集团重新接纳俄罗斯 或致峰会混乱

美国总统唐纳德·特朗普20日说，他支持“七国集团”再度接纳俄罗斯，变回“八国集团”。

【西方“离不开”】

特朗普在白宫回答记者提问时说，七国集团重新接纳俄罗斯“非常合适”，原本就“应当是八国集团”，“因为我们讨论的许多事情需要与俄罗斯一起做”。

七国集团由加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国组成，俄罗斯1997年加入后成为八国集团。乌克兰危机2014年爆发，7个西方国家同年拒绝参加原定6月在俄罗斯举行的八国集团峰会，转而举行七国集团峰会。

这不是特朗普首次提议七国集团重新接纳俄罗斯。去年6月在加拿大参加七国集团峰会前后，他多次说俄罗斯重返七国集团不仅有助“磋商”事务，更能“解决”问题。

只是，七国集团一些成员国反对俄罗斯重返；德国方面说，俄罗斯“回归”的前提是落实旨在和平化解乌克兰危机的明斯克协议获得进展。

法新社等媒体报道，今年七国集团峰会24日在法国南部城市比亚里茨召开，特朗普在峰会前几天再次提及俄罗斯重返七国集团，如同投下一枚“外交手榴弹”，可能在峰会期间触发混乱状况。

一些分析师告诉媒体记者，七国集团面临的最大挑战是它有许多事“需要俄罗斯帮忙”。

【俄方“不稀罕”】

今年七国集团峰会召开以前，法国总统埃马纽埃尔·马克龙19日在法国南部度假胜地布雷冈松堡会晤俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，讨论伊朗核问题、叙利亚局势、军备控制、气候变化等议题。

马克龙告诉媒体记者，俄罗斯在处置国际危机方面发挥举足轻重的作用，双方将就伊核问题、军控和气候变化等重要议题合作。

法国多家媒体报道，马克龙在峰会前与普京举行双边会谈，是“把七国集团峰会变成另一种形式的八国集团峰会”。只是，当记者问普京如何看待八国集团峰会时，普京回答：“八国集团已经不再存在。”

特朗普去年首次提出七国集团应重新接纳俄罗斯后，俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫回应说，俄方更专注于其他形式的合作。

普京去年6月10日告诉媒体记者：“关于俄罗斯回到七国集团，或者八国集团，我们没有退出；成员国领导人以众所周知的理由拒绝来俄罗斯（参加2014年峰会）。”他当时还说，俄方“欢迎所有人来莫斯科”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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