拒卖格陵兰岛 丹麦首相遭特朗普“放鸽子”

美国总统唐纳德·特朗普20日经由社交媒体“推特”宣布，鉴于丹麦首相梅特·弗雷泽里克森不愿意向美方出售自治领地格陵兰岛，他将推迟与弗雷泽里克森的会晤。

【取消访问】

“依据首相梅特·弗雷泽里克森无意商讨出售格陵兰岛的言论，我把我们原定两周内举行的会晤推迟到另一个时间，”特朗普的“推文”写道，“首相如此直接，为美国和丹麦省下大量花销和精力。我为此感谢她，期待今后某个时候重新安排会晤！”

美国白宫发言人随后证实，特朗普“对丹麦的访问已取消”。

特朗普原定9月2日至3日访问北大西洋公约组织成员国丹麦，在首都哥本哈根分别与首相弗雷泽里克森和格陵兰岛地方自治政府首脑基姆·吉尔森会面，商讨北极事务。

美联社注意到，特朗普宣布取消访问前数小时，美国驻丹麦大使仍在发“推文”，说准备迎接特朗普。

白宫7月底宣布，特朗普8月31日开始访问波兰和丹麦。他对波兰的行程将照旧。

格陵兰岛是丹麦自治领地，获得高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管。岛上总人口大约5.7万，大部分是原住民因纽特人。依据丹麦和美国1951年签订的一项防务条约，美军有权使用位于岛上北部的图勒空军基地。

【兴趣浓厚】

法新社推断，特朗普作此决定凸显他对购买格陵兰岛的感兴趣程度。美国《华尔街日报》上周率先披露，特朗普曾向顾问咨询，美国能否购买格陵兰岛，好奇这一世界最大岛屿的自然资源和地缘政治意义。

特朗普18日向媒体记者证实，他的确有此意愿，但这并非美国政府当务之急，“根本不是”他丹麦之行的目的。

丹麦首相弗雷泽里克森今年6月就职。她18日访问格陵兰岛时告诉当地媒体《塞尔米特夏克报》，向美方出售格陵兰岛的想法荒谬，“格陵兰岛不能出售……我强烈希望这不是认真的”。

白宫经济顾问拉里·库德洛当天早些时候强调，格陵兰岛是战略要地，丹麦在格陵兰获得许多有价值的矿产资源。美国已故前总统哈里·杜鲁门曾考虑购买格陵兰岛。

就特朗普有意购岛，刚卸任丹麦首相的拉尔斯·勒克·拉斯穆森上周发“推文”说：“这肯定是愚人节玩笑。”

特朗普本人19日在“推特”上贴出一张电脑软件剪接而成的图片，显示金碧辉煌的拉斯维加斯特朗普国际酒店在一座北极小村庄矗立，附以文字：“我承诺不会对格陵兰岛做这件事！”（海洋）（新华社专特稿）

(责编：牛镛、岳弘彬)