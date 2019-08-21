原标题：坦桑尼亚油罐车爆炸事故死亡人数升至100人

新华社达累斯萨拉姆8月21日电 坦桑尼亚达累斯萨拉姆国民医院21日说，在本月10日莫罗戈罗省油罐车爆炸事故中死亡的人数已升至100人。

据医院发言人介绍，连日来，在该院接受救治的油罐车爆炸事故伤者中又有数人因伤势过重不治，至21日，事故死亡人数已达100人。

医院一名不愿透露姓名的医生告诉媒体，目前在该院接受救治的事故伤者多为重度烧伤且“伤势严重”，死亡人数或将继续增加。

10日，一辆油罐车在莫罗戈罗省行驶途中因躲避摩托车导致翻车，燃油泄漏，引发附近民众哄抢。油罐车在民众抢油时爆炸，造成严重人员伤亡。

媒体报道说，一名男子试图摘下油罐车蓄电池，但是操作不当，导致蓄电池打出火花，点燃燃油后引发爆炸。

今年以来，非洲国家发生多起类似事故。5月初，一辆油罐车在尼日尔尼亚美东部发生事故后翻车，附近民众哄抢燃油时油罐车起火爆炸，造成近80人丧生。7月初，一辆油罐车在尼日利亚贝努埃州发生事故，民众哄抢燃油时油罐车被其他车辆撞击后起火爆炸，导致40余人丧生。

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