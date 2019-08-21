外交部:将对参与军售的美国公司实施制裁

人民网北京8月21日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

应国务院总理李克强邀请，乌兹别克斯坦共和国总理阿卜杜拉·尼格马托维奇·阿里波夫将于8月27日至29日对中国进行正式访问。

此访系阿里波夫总理首次正式访华。访问期间，国家主席习近平、国务院总理李克强将分别同阿里波夫总理举行会见、会谈，中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨将同阿里波夫总理主持召开中乌政府间合作委员会第五次会议。

中乌是友好近邻和全面战略伙伴。建交27年来，两国关系始终保持高水平运行。双方高层交往密切，政治互信日益巩固，共建“一带一路”成果丰硕，打击“三股势力”合作卓有成效，在联合国和上海合作组织等多边框架内保持紧密协作。相信阿里波夫总理此访将进一步推动中乌两国关系和各领域合作向前发展。

问：关于英国驻香港总领馆雇员疑似在内地被扣留的事情，他的家属今天发表声明称，此案应由深圳市公安局负责，但至今也不知道他被关押在何处、是否会见律师。针对这两点，请问你可否提供相关信息？

答：昨天记者会上很多记者都在关心这个问题。坦率讲，这不是一个外交问题。但既然大家那么关心，我们还确实费了不少力气向有关部门去了解情况。

根据我目前了解到的情况，你提到的这个人因违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，被深圳警方处以行政拘留十五日的处罚。

问：还是关于英国驻香港总领馆雇员的问题。昨天，英国方面发表声明称已向中方表达严重关切，希望为其家属提供协助。中方对此有何回应？该职员具体违反了什么法律条例？

答：我刚才已经说过了，这不是一个外交问题。既然大家关心，我们向有关部门去了解了一些情况。你如果希望得到案情的具体情况和细节，我还是建议你向有关部门询问。

关于你所说的英方的一些表态，我可以明确告诉你，对于英方近来在涉港问题上的一系列言行，我们已经向英方多次提出严正交涉，要求英方停止发表不负责任的言论，停止插手香港事务，停止干涉中国内政，不要再说三道四。英方对此是非常清楚的。

问：北京时间8月21日，美国国防部正式通知国会，美方拟向台湾出售总价约80亿美元的66架F-16先进战机及相关设备，并提供支持。中方对此有何评论？

答：关于这件事，我两天前已表明中国政府严正立场。我们的立场没有变化。

美国向台湾出售武器严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，严重干涉中国内政，损害中国主权和安全利益。中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉和抗议。中方将采取一切必要措施维护自身利益，包括对参与此次售台武器的美国公司实施制裁。

必须指出，台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益。中方维护自身主权、统一和安全的决心坚定不移。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即撤销上述对台军售计划，停止售台武器和美台军事联系。否则，由此造成的一切后果必须完全由美方承担。

问：昨天，美国总统特朗普在与罗马尼亚总统共见记者时称，美国目前面对的任何经济后果都是短期的，要有人在经贸问题上挑战中国，这是必须要做的事情，我（跟美前任总统们）唯一的不同就是我采取了行动。你对此有何回应？

答：我们多次指出，中美经贸合作的本质是互利共赢。中美已经成为彼此最大贸易伙伴国和重要投资对象国，形成“你中有我、我中有你”的利益格局。目前，美国企业在华年销售额达7000亿美元，利润超过500亿美元。如果仅是一方受益，一方“吃亏”，就不可能形成今天这种中美之间高度互补、深度融合的互利互惠关系。

中美合则两利，斗则俱伤。双方存在经贸分歧不可怕，关键在于通过对话协商解决问题。我们希望美方能够与中方相向而行，落实两国元首大阪会晤共识，在相互尊重和平等相待基础上，通过对话磋商找到彼此都能接受的解决办法。

最后，我还要再强调一遍，中美关系是世界上最重要的双边关系之一，一个健康稳定的中美关系不仅符合两国利益，也是国际社会的普遍期待。我们希望美方能够同中方相向而行，在相互尊重基础上管控分歧，在互利互惠基础上拓展合作，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

问：我的问题还是关于英国政府对其驻港总领馆雇员失联事件的表态。你刚才回应说，中方多次警告英方不要干涉中国内政，那么针对英方关切其雇员被拘留一事，你有何评论？

答：首先，我要明确一点，这名雇员是香港公民，而不是英国公民，也就是说他是中国人，所以这完全是中国自己的内部事务。

第二，近期英方在涉港问题上发表了一系列错误言论，中方对此公开表明了我们的立场，也向英方提出了严正交涉。我们要再次敦促英方，不要再在香港问题上指手画脚，煽风点火。

问：据报道，澳大利亚总理莫里森近日在接受媒体采访时表示，澳中关系远大于“客户关系”，双方是全面战略伙伴关系。中方对此有何评论？

答：我们注意到莫里森总理的表态。他强调中澳关系不只是经贸合作，澳大利亚欢迎中国发展，也不会遏制中国。我们对此表示赞赏，希望澳方这一积极表态更多地体现到改善和发展中澳关系的具体行动当中，也希望澳方各界人士能更加客观、理性看待中国和中澳关系。

中方始终认为，一个健康稳定发展的中澳关系，符合两国人民的根本利益。希望澳方同中方相向而行，在互信、互利基础上，推动中澳全面战略伙伴关系向前发展。

问：据报道，8月19日，巴基斯坦政府正式批准巴陆军参谋长巴杰瓦延期3年。中方对此有何评论？

答：我们注意到巴基斯坦政府这一决定。巴杰瓦将军是巴基斯坦军队杰出的领导人，也是中国政府和中国军队的老朋友，为中巴关系发展作出了积极贡献。我们相信巴基斯坦军队在巴杰瓦陆军参谋长的领导下，将继续为维护巴主权和安全利益、促进地区和平稳定作出新的贡献。

问：美国国务卿蓬佩奥19日接受采访时称，中方曾在香港、南海、人权等问题上作出过诸多承诺，我们必须达成一项可验证、可执行的贸易协议，确保不会受到中国不守信行为的影响。中方对此有何评论？

答：中国人一向讲究“君子一言，驷马难追”。两千多年前，孔老夫子就教育我们要“言必信，行必果”。这是我们的文化传统，也是我们的为人处事之道。中国在遵守国际条约、履行国际义务方面，有着很好的信誉记录。

倒是美国，动辄就违背承诺、推翻共识、践踏规则。远的，比如说美国退出《巴黎气候协定》、退出《伊朗核问题全面协议》，就不说了；近的，美国刚刚退出《中导条约》。美方就事关全球战略平衡与稳定作出的重大承诺，说反悔就反悔，有何信誉可言？

所以我要说，一个频频“变脸”、“毁约”、“退群”，动不动就掀翻桌子走人的国家，根本没有资格谈什么守信、谈什么承诺、谈什么履约。

问：有人说中国现在面临着巨大压力。美国加征关税让中国经济承受痛苦，中国经济增速降至27年来最低，特朗普总统说数百万就业岗位流失、成千上万工厂迁出中国。此外，美方和中方“讨价还价”的筹码还包括香港抗议活动、对台军售、华为等问题。对此你已在很多场合作出了回应，我们都了解。你可否简要总结或说明一下，影响中美关系发展的最重要因素是什么？

答：我刚才已经说过了，中美关系是世界上最重要的双边关系之一。一个健康稳定的中美关系不仅符合两国利益，也是国际社会的共同期待。我们希望美方同中方相向而行、共同努力，按照两国元首达成的共识，推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

同时，我们也希望美方能够正确看待中国的发展，深化同中方的合作，摒弃冷战思维和零和博弈的过时观念。如果他们的这些过时观念不改变，恐怕中美关系就会不断遇到麻烦。

我想，中美建交40年来给我们的一个重要启示就是，中美两国可以超越意识形态分歧，可以建立伙伴关系，这种伙伴关系不仅使两国人民受益，也会使世界各国和各国人民受益。我们希望美方能够认识到这一点。

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