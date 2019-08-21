新华社纳米比亚斯瓦科普蒙德8月20日电 通讯：播下梦想的种子——中国航天员激励纳米比亚青少年追求航天梦

新华社记者吴长伟

“我们期待你们能够加入我们，一起携手并肩去探索太空，去发现宇宙的奥秘，去建设我们的家园。”19日在设于纳米比亚斯瓦科普蒙德市的中国航天测控站，中国第一位进入太空的女航天员刘洋满怀深情地对当地学生说。

刘洋和另一位中国航天员陈冬参加的中国航天员代表团当天抵达位于西南非洲的纳米比亚，开启为期5天的访纳之旅。

据中国驻纳米比亚大使张益明介绍，刘洋和陈冬是应纳米比亚总统根哥布盛情邀请专程访纳的。张益明说，2010年中国首位执行载人航天任务的航天员杨利伟曾访问纳米比亚。刘洋和陈冬此次到访是中国航天员第二次访纳，充分显示了中纳之间的特殊友谊，体现了中国对中纳关系与合作的高度重视。

19日下午，刘洋和陈冬刚抵达后就来到坐落于斯瓦科普蒙德市的中国航天测控站，与当地中小学生见面交流。

刘洋说，此次访问她是带着感谢的心情来的。虽然这是她第一次踏上纳米比亚的土地，但是2012年在天宫一号内执行任务时，曾多次飞过纳米比亚上空，知道设在这里的中国航天测控站做着大量支持工作。

她希望纳米比亚的青少年朋友能了解航天员如何训练、如何工作、如何生活，怎样一步步进入太空。

陈冬介绍说，中国航天员代表团此访将向纳米比亚青少年朋友介绍中国航天事业发展，希望能在他们心中播下梦想的种子，期待未来也有纳米比亚乃至非洲的朋友能进入太空。

“能看到中国航天员真是太令人激动了，”12年级的纳米比亚女中学生梅图穆·奇穆内说，“尤其是女性也能和男性一样，成为航天员，做高难度挑战的事情……刘洋是女性的骄傲，我们不能小看自己，只要努力，我们也可以实现自己的梦想。”

奇穆内对中国航天员充满了崇敬，像其他同学一样争着与航天员合影留念。

斯瓦科普蒙德市所在的埃龙戈地区行政长官克莱奥法斯·穆恰维夸对中国航天员到访表示欢迎，并为该地区建有中国航天测控站感到骄傲。他说，“这个设施让纳米比亚与太空也联系起来，我们也有学生能够在这里学习、训练，这是一个机会。”

穆恰维夸希望参加交流的学生们能好好学习，掌握新的知识，接受挑战，去探索宇宙空间的奥秘。

2012年，作为中国第一位执行载人航天飞行任务的女航天员，刘洋与另外两名机组成员一起，乘坐神舟九号飞船进入太空，并成功完成神舟九号与天宫一号载人交会对接任务。2016年，陈冬搭乘神舟十一号飞船与天宫二号成功自动交会对接，这次为期33天的载人飞行任务也是迄今中国载人航天飞行时间的最长纪录。

中国航天员代表团此访还将拜会根哥布总统，并在首都温得和克与纳米比亚科技大学学生面对面交流。

张益明表示，中国航天事业的发展离不开纳米比亚朋友的支持。刘洋和陈冬此访必将推动两国人民之间的友谊不断深化，成为中纳两国传统友谊的又一里程碑。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)