回应购岛遭拒 特朗普承诺不建自家酒店

美国总统唐纳德·特朗普19日在社交媒体“推特”作出“承诺”，不会在格陵兰岛建造特朗普国际酒店。
特朗普在“推特”转发一张合成图片，显示金灿灿的特朗普国际酒店耸立在岩石海岸边，周围遍布颜色不一的低矮平房。
特朗普说：“我承诺，不会这样对待格陵兰岛。”
美国《华尔街日报》15日披露，特朗普多次询问顾问，美国能否购买格陵兰岛。随后，那张图片出现在“推特”，配以文字：10年后的格陵兰岛。
世界最大岛屿格陵兰岛面积大约216.6万平方公里，人口大约5.7万，多数是原住民因纽特人。格陵兰岛属于丹麦，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管。
特朗普18日向媒体记者证实购岛意向，说“战略层面而言”购岛“有意思”，但不是当务之急。他把购岛视为一笔“大规模不动产交易”。
丹麦首相梅特·弗雷泽里克森当天回绝，认为特朗普的想法“荒谬”。【新华社微特稿】（王逸君）
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