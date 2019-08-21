德国防长说德将继续支持伊拉克应对恐怖主义威胁

新华社巴格达8月20日电（记者张淼）德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔20日在伊拉克首都巴格达表示，德国将继续支持伊拉克应对恐怖主义威胁。

伊拉克国防部长希姆马里当天会见到访的克兰普-卡伦鲍尔，双方讨论了加强军事与情报合作、德方为伊拉克安全部队提供培训等。

克兰普-卡伦鲍尔在会见后的联合记者会上说，极端组织“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚境内已经在军事上失败，但“伊斯兰国”残余的威胁仍然存在。为打击恐怖主义，德国将加强对伊拉克安全部队的后勤支持和双方情报合作，并将继续在打击“伊斯兰国”国际联盟框架下支持伊方。

当天早些时候，伊拉克总统萨利赫和总理阿卜杜勒-迈赫迪分别会见克兰普-卡伦鲍尔，商讨打击恐怖主义、德国在打击“伊斯兰国”国际联盟中的角色等问题。

伊拉克总统府当天发表声明说，萨利赫在会见中强调了在地区和国际层面打击恐怖主义的重要性。他表示，伊拉克愿在各领域推进与德国关系的发展，加强与欧盟国家军事合作将有助于伊安全部队提升能力。

2017年12月，伊拉克宣布取得打击“伊斯兰国”的历史性胜利，但目前伊境内仍有一些极端分子残余伺机发动袭击。

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