世界机器人大会在京开幕

本报北京8月20日电 （记者谷业凯、王政、韩鑫）主题为“智能新生态、开放新时代”的2019世界机器人大会20日在京开幕，大会由主论坛和专题论坛组成，还将举办世界机器人博览会及世界机器人大赛。

为期3天的主论坛将汇聚300多位业界顶尖专家和企业领袖，分别围绕“国际合作与机遇”“基础技术与创新”等进行主旨报告和高峰对话；世界机器人博览会展览面积5.2万平方米，由工业机器人、服务机器人、特种机器人、智能物流机器人四大展区组成，180多家国内外知名企业及科研机构将携最新技术成果、应用产品和解决方案亮相；2019世界机器人大赛已在全球举办多场选拔赛，全年累计参赛人数超过4万人，本次将有来自全球10多个国家和地区的1000余支队伍参赛。

工信部在大会上透露：2018年中国工业机器人产量达14.8万台（套），全球产量占比超38%。中国电子学会最新发布的《中国机器人产业发展报告2019》显示，我国是全球第一大工业机器人应用市场，工业机器人密度在2017年达到97台/万人，已超过全球平均水平，预计将在2021年突破130台/万人，市场需求潜力依然巨大。今年，我国机器人市场规模预计将达86.8亿美元。其中，工业机器人57.3亿美元。

《 人民日报 》（ 2019年08月21日 02 版）

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