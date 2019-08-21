让企业在中国市场轻装前行（中国经济纵深谈（13））

“今年预计减税近100万元，这能用来建设一个数字工厂，聘用更多高精尖人才，缩短30%的研发周期。”宁夏银川绿叶信息科技有限公司总经理栗俊华用这组数字表达获得感。

“首届进博会让我们充分展示了机器人技术，距第二届进博会还有一百多天的时候，我们就准备好了新展品。”德国家电企业福维克中国区销售总监托马斯·韩宁生表示，“我们要扎根中国市场，在上海青浦的工厂扩建项目已经启动。”

营商环境也是生产力，为推动经济高质量发展，我国一直加快打造国际化、法治化、便利化的一流营商环境。正如习近平总书记所说：“要改善投资和市场环境，加快对外开放步伐，降低市场运行成本，营造稳定公平透明、可预期的营商环境，加快建设开放型经济新体制，推动我国经济持续健康发展。”

当前我国营商环境建设情况如何？外部经济环境给我国营商环境带来哪些新挑战，提出哪些新要求？营造国际一流营商环境，我们如何积极作为？

看成绩——

我国成为营商环境改善幅度最大的经济体之一

据世界银行《2019营商环境报告》，中国营商环境世界排名第四十六位，是营商环境改善幅度最大的经济体之一。

首次跻身全球创新指数20强——世界知识产权组织发布的《2018年全球创新指数报告》显示，中国排名第十七位，较上年提升5位。

“营商环境是一个国家或地区经济软实力的重要体现。我国营商环境国际排名提升，表明我国大幅度改善营商环境的成效被世界广泛认可。”国务院发展研究中心市场经济研究所研究员任兴洲表示。

我国营商环境的改善，让国内外企业在中国市场更好干事创业。

办事更便捷，激发国内外创业者活力。

14：30提交申请材料，同时申请营业执照、公章、发票，17：15所有材料领取成功。“这个速度不可思议！”前不久，在北京朝阳区办理业务的中农正泰商业管理公司经理崔亮对这里的高效率竖起大拇指。

不久前，来自乌兹别克斯坦的创业者埃里克在上海开了一家电商公司，他说：“我在国外也开过公司，到了中国才知道，企业开办、缴税等手续可以如此便利。”

审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”全面推行，“互联网+政务服务”深入实施，企业开办、用水用电报装、不动产登记等事项的办理时间压缩50%以上……政务服务质量效率大幅提升，惠及国内外创业者。上半年，我国日均新设企业达1.94万户。

竞争更公平，对内外资企业一视同仁。

“不护短，讲公平，在中国维权的经历，确实让我感受到中国政府对维护外资企业合法利益的公平态度。”艾欧史密斯（中国）热水器公司副总裁朱红兰介绍说，公司产品被广东中山某企业侵权，当地法院该追责追责，该判赔判赔。

“我切实体会到知识产权保护力度在加大。比如，北京知识产权法院审理专利案引入技术调查官制度。”飞天诚信科技股份有限公司副总经理陆舟认为，这有助于公平公正审判。

法治是最好的营商环境。《外商投资法》审议通过，明确对内外资企业一视同仁；《电子商务法》《专利代理条例》完成制修订，最高人民法院设立知识产权法庭……企业公平竞争权越来越有法律保障。

经营更轻松，政策“红包”为企业减负。

“今年减税降费规模更广、力度更大，仅增值税税率下调就直接减少公司税收负担400余万元。”河北永洋特钢集团有限公司董事长杜庆申露出笑容。

“减税降费兼顾内外资企业，十分给力。”德勤中国副主席蒋颖说，“中国税收优惠对外资吸引力最大的，当属境外投资者境内利润再投资递延纳税。”

1月，小微企业普惠性税收减免政策实施；4月，降低制造业等行业增值税税率；5月，降低社会保险费率；7月，减免不动产登记费……政府过“紧日子”，让企业过“好日子”。

市场更开放，对外资吸引力持续提升。

“我爱上海！”在特斯拉超级工厂动工仪式上，这家美国新能源汽车公司的首席执行官马斯克开心得跳起舞来。

近年来，我国外资准入负面清单不断“瘦身”，清单“禁区”之外，企业大有可为。去年，我国取消专用车、新能源汽车外资股比限制。特斯拉超级工厂从申请、签约、拿地到今年初动工，仅用5个月。

“我国市场广阔、营商环境改善，正在吸引外商跑步进入。”中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍说。上半年，我国实际使用外资同比增长7.2%，新设外商投资企业超2万家。

看挑战——

改善营商环境能有效应对国内外经济形势变化

“公司产品受进口国加征关税影响，企业经营成本上升，预计年损失150余万元，但营商环境的改善帮我们降低了不少成本。”山东美晨工业集团财务经理王艳丽说。

王艳丽给记者算了一笔账：“今年制造业增值税税率降3个百分点，截至目前，已减税195万元。同时不动产一次性抵扣500万元，土地使用税税收优惠149.5万元。”

“不仅如此，还有办税手续简化，让企业减少办税人员2名，减少办税派车90余次，直接节约办税成本18.3万元。这些措施切切实实减轻了企业负担。”王艳丽感叹，“营商环境比金子更珍贵！”

当前，国际贸易环境不稳定性不确定性有所增加，不仅微观上影响企业经营，还会在宏观上给经济增长带来直接或间接的影响。

事实证明，应对国际市场风险，改善营商环境是一个强有力的手段。

中国农业大学国际经济研究所所长李春顶说，量化模拟分析表明，如果中国整体营商环境改善带动中国的商务和贸易成本下降20%，则将拉动中国GDP提高0.79个百分点。

更深层次讲，营造国际一流营商环境是我国经济高质量发展的内在要求。当前，推动中国经济增长的“人口红利”“资源红利”逐步减弱，未来的发展将更倚重“人才红利”“改革红利”。

——应对经济下行压力，改善营商环境可降低企业成本。

赵萍认为，营商环境首先是制度环境，通过政策法规和制度的出台，能直接降低企业制度性交易成本。

当前经济面临下行压力，一些企业发展遇到困难。“减税降费见效快。短期看，能减轻企业负担、增强企业发展后劲；长远看，有助于优化经济结构、拉动投资和消费，有利于经济运行保持在合理区间，推动中国经济高质量发展。”广东省社会科学院院长王珺说。

——推动经济有效运行，改善营商环境能促进要素流动。

“我们和很多创业企业一样都迷茫过，曾经苦苦摸索、辛苦联络融资，如果有指路人就好了。”小蚁科技首席战略官孔华威说出了不少创业者的心声。今年4月，长三角资本市场服务基地启用，企业类似的困惑解除了。政府搭台，邀请会计事务所、投资机构、金融公司以及协会组织，为企业提供一站式融资服务。

按照“信息不对称”理论，企业之间、政府和企业之间等信息不完全透明，容易导致市场机制无法有效运行。“这就要通过政府服务，改善营商环境，优化劳动力、资金等要素匹配，让市场运行更有效。”中国科学院地理科学与资源研究所教授黄金川分析说。

——增强经济新动能，改善营商环境带来更多发展活力。

去年，我国网上零售额首破9万亿元大关，移动支付超277万亿元，网约车用户规模达3.3亿。目前，我国电子商务、移动支付、共享经济引领全球，经济新动能活力澎湃。

“我国互联网经济能够领先世界，也得益于我们在营商环境建设中能以包容审慎的原则，鼓励新经济发展。”黄金川说。

看未来——

营造国际一流营商环境只有进行时没有完成时

营商环境没有最好只有更好，如何进一步改善营商环境？受访专家认为，改善营商环境根本上是要处理好政府和市场关系，厘清二者边界，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用。政策措施和市场监管也应以激发市场主体活力、维护市场公平竞争秩序为目的。

深化“放管服”改革，企业期盼政府服务更到位。

简政放权、放管结合、优化服务是处理好政府与市场关系的重大改革之举，也是一场“刀刃向内”的自我革命。6月底，我国又提出一系列“放管服”改革目标：今年要把工业生产许可证种类再压减一半以上，中央层面再取消下放50项以上行政许可，企业注册开办时间减到5个工作日以内，打造全国政务服务“一张网”，在更大范围内实现“一网通办”、异地可办……

“我们一直希望加快企业注册线上办理，对需要多部门参与的审批事项，加快流转审批。”绿地商贸集团总经理薛迎杰认为，目前改革的方向正符合他们的期待。

完善公平竞争审查制度，企业最想要的是“同等对待”。

“企业靠优惠政策不可能发展壮大，最想要的是一个公平有序的竞争环境，让我们通过自身努力能脱颖而出。这需要法治保障，对所有企业同等对待。”西电捷通公司总经理曹军坦言。

目前，公平竞争审查制度已经在全国基本建立。下一步，按照竞争中性原则，国家还将部署清理妨碍公平竞争、束缚民营企业发展、有违内外资一视同仁的政策措施。

中国社会科学院工业经济研究所研究员李雪松认为：“营造公平竞争的市场环境，就要对不同所有制的企业主体，在融资、招投标、政府采购等方面一碗水端平。”

以更大的开放拥抱发展机遇，企业希望改革举措尽快落地。

6月30日，我国发布2019年版外资准入负面清单，进一步扩大农业、采矿业、制造业、服务业开放。我国还将新设6个自由贸易试验区，加快探索建设海南自由贸易港进程。《外商投资法》也将于明年1月1日实施，进一步提高知识产权保护水平。

“我们很高兴看到中国从原来的审批制变为现在负面清单制，希望更多改革举措尽快落地，并做好各部门衔接，为企业发展提供稳定预期。”英特尔公司副总裁兼中国区总法律顾问王洪彬建议道。

“新形势下，不断健全知识产权保护体系，打造国际一流的营商环境，我国一定能保持并不断增强对全球企业的吸引力。”国家知识产权局知识产权保护司司长张志成表示。

行动最有说服力，落实才见真功夫，切实改善营商环境还要靠人。

“到市局集中审批、批量发证实在太方便了！”苏宁小店相关负责人鲍俊伟感慨：在南京有300多家苏宁小店，如果分别注册，企业将投入大量时间和人力。

在江苏，为将“放管服”改革落到实处，南京市市场监管局审批服务处处长、支部书记王志坚带领全处工作人员，主动探索简化连锁企业审批。他认为：“工作中‘不忘初心、牢记使命’就要求服务好企业，全力满足企业需求，服务让企业满意。”

“多亏税务局上门辅导，我才知道公司研发费用能加计扣除260多万元，一下子就节省65万元的企业所得税。”山东鑫珂海洋生物技术股份有限公司财务负责人李健告诉记者。

在山东，为确保企业按时充分享受减税政策，税务部门主动上门开展纳税辅导。潍坊市税务局党委书记、局长王衍明说：“要把‘初心’‘使命’化为狠抓落实的自觉行动，确保减税‘一户不漏、一点不打折扣’。”

各地各部门发挥工作人员干事创业的热情，树立“人人都是营商环境”的意识，我国营商环境的名片能擦得更亮。

优化营商环境只有进行时，没有完成时。我国将对照国际标准，持续打造一流营商环境，推动经济高质量发展。“未来，将继续深化商事制度改革，进一步营造公平竞争环境，完善产权制度。”中国市场监督管理学会会长何昕表示，“营商环境越来越好，让每个市场经济活跃细胞都拥有良好的发展条件和广阔的发展前景。”

《 人民日报 》（ 2019年08月21日 01 版）

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)