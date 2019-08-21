外部势力在俄勾当与在香港所为如出一辙

本报北京8月20日电 （记者吴刚）外交部发言人耿爽20日表示，某些外部势力在俄罗斯从事的勾当和他们近期在中国香港局势中的所作所为如出一辙，是典型的干涉内政行径，是霸权主义的表现。

在当日例行记者会上，有记者问：据报道，莫斯科近期发生一系列示威游行。美国驻俄罗斯大使馆在官网发表声明称，“俄罗斯当局继续限制公民通过自由公正的选举进行和平集会和行使基本权利”，并贴上莫斯科游行路线图，标注示威聚集点。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，有证据表明，美驻俄大使馆介入了未经许可的集会活动。中方对此有何评论？

耿爽说，中方对俄方立场深表认同。近期莫斯科发生多起非法游行，俄罗斯政府采取措施维护社会稳定，这有着充分的法律依据。令人感到不安的是，一些西方国家却在此时跳出来指手画脚，搞“小动作”。“正如俄方所说，这是典型的干涉内政行径，是霸权主义的表现。”

“某些外部势力在俄罗斯从事的勾当和他们近期在中国香港局势中的所作所为如出一辙。”耿爽说。

他说，俄罗斯外交部发言人近日曾就涉港问题表示，西方国家干涉中国内政不仅仅是理论意义上的干涉，他们为了遏制中国而不择手段。这一表态犀利地指出某些国家在香港暴力活动中扮演的不光彩角色，揭露了外部势力策动暴力事件破坏香港稳定的真实图谋，中方对此完全赞同并给予高度评价。

耿爽表示，中俄在维护国家主权和安全、维护社会稳定和秩序、反对外部干预方面有着共同的利益和诉求。中方愿同俄方一道，按照两国元首达成的重要共识，坚定不移深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系，就共同关心的问题开展交流互鉴，加强相互支持，紧密沟通协作，维护共同利益。

《 人民日报 》（ 2019年08月21日 04 版）

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