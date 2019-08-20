中国援助巴新菌草和旱稻技术项目启动

新华社悉尼8月20日电（记者郝亚琳）中国援助巴布亚新几内亚菌草、旱稻技术项目启动仪式20日在巴新东高地省省会戈罗卡举行。

中国驻巴新使馆经商参赞刘林林表示，这一项目将以福建省和东高地省在友好省框架下开展的合作为基础，推动菌草和旱稻在巴新全国规模化、产业化发展。这也体现了中方推动落实联合国2030年可持续发展议程的担当。

菌草技术发明人、国家菌草工程技术研究中心首席科学家林占熺表示，这一项目启动后，将在戈罗卡建立一个新的菌草和旱稻示范基地，兼具示范、培训、制种与推广作用，为整个产业更好发展打下基础。项目组还将在巴新各地建立各种形式的示范点，根据当地实际情况，帮助民众进行种植。

出席启动仪式的巴新农业和畜产部副秘书长丹尼尔·孔布克及东高地省政府高级官员对中国政府的援助深表感谢。孔布克表示，菌草和旱稻技术项目有助于推动经济发展、消除贫困和保护环境，与巴新政府的一系列发展计划和对农业的重点扶持相契合。巴新愿与中方携手在全国推广这一项目，造福巴新民众。

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