【国际锐评】将经贸问题政治化的企图必将失败

美国副总统彭斯周一（19日）在底特律经济俱乐部发表演讲，声称美方“非常尊重中国人民”，并不希望中国市场遭受损失，但如果美方要与中方达成经贸协议，中方必须遵守各项承诺，包括根据1984年签署的《中英联合声明》尊重香港法律的完整性。

彭斯副总统这番言辞既虚伪又荒谬，更是赤裸裸地将经贸问题政治化，公然干涉中国内政，企图增加施压和遏制中国的筹码，用心极其险恶！

回顾中美经贸磋商一年多来的历程，每次出现波折都源于美方违背共识、出尔反尔、不讲诚信。一边挥舞关税大棒损人害己，一边却假惺惺地宣称尊重中国人民、不希望中国市场受损，彭斯副总统等人的言行如此不一，真是虚伪至极！

同时，彭斯副总统还应该去补一补历史课，看看自己关于香港问题的说法闹出了多大的乌龙。他在演讲中提到的《中英联合声明》，是中英双方在1984年就中方恢复对香港行使主权和过渡期有关安排所签署的政治文件。在1997年7月1日香港回归中国后，声明中所规定的与英方有关的权利和义务全部履行完毕，声明成为历史文件，中国政府依照宪法和香港基本法对香港行使主权。彭斯作为堂堂的美国副总统，竟然拿一份早就过时的历史文件干涉中国内政，不仅让自己沦为国际笑柄，也令美国国家形象蒙羞。

从把香港问题与中美经贸协议直接挂钩，到宣称将向台湾出售价值80亿美元的F-16V战斗机，再到封禁一批在香港问题上支持中国中央政府立场的推特和脸书账号，美方一些人近来的一系列行径，撕下了所谓公平贸易和言论自由的虚伪面纱，可谓赤膊上阵，无所不用其极。他们之所以采取种种拙劣手法施压中国，其背后是对华贸易战久攻不下的气急败坏，以及对美国经济衰退风险上升的焦虑恐慌。

人们看到，美国挑起对华经贸摩擦一年多来，中国经济始终在合理区间运行，韧性强、活力足。倒是美国经济衰退风险上升，颓势日益显现。特别是近日美国10年期国债与2年期国债收益率出现倒挂的反常现象，被投资者普遍视为美国经济衰退的重要预警信号。虽然纳瓦罗、库德洛、彭斯等人这两天轮番上阵，声称“没有看到美国经济衰退”，但是他们苍白无力的辩解难挡市场哀声一片。正是基于其国内经济与政治的双重考虑，他们加大了施压中国的力度。

然而，过去一年多的事实证明：极限施压对中国根本没用，反而会增加解决问题的难度。中方一贯主张就经贸谈经贸，不应把其他议题牵扯进来。中方愿意在平等和相互尊重的基础上与美方进行磋商，但在重大原则问题上决不让步。近日，针对美国贸易代表办公室宣布将对约3000亿美元自华进口商品加征10%关税，中方将不得不采取必要的反制措施，就是再一次用实际行动表明坚决捍卫国家核心利益和人民根本利益的决心。彭斯副总统等人对此不要再有任何战略误判，不要在错误的道路上越滑越远。

中国决不会以牺牲别国利益为代价来发展自己，也决不放弃自己的正当权益，任何人不要幻想让中国吞下损害自身利益的苦果，任何将经贸问题政治化的企图必将失败！（国际锐评评论员）

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