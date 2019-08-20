乌克兰和以色列将深化经贸合作

新华社基辅8月19日电（记者陈俊锋）乌克兰总统泽连斯基和正在乌访问的以色列总理内塔尼亚胡19日在乌首都基辅举行会谈，双方一致同意深化两国经贸合作。

泽连斯基在会谈后举行的联合记者招待会上说：“乌克兰政府将大力推动乌今后5年的经济发展，乌在基础设施建设、教育和医疗改革、能源和信息技术开发领域需大力引进技术和投资，希望以色列企业来乌投资创业。”

内塔尼亚胡表示，以色列愿积极参与乌克兰各领域建设。乌经济具有很大发展潜力，以乌两国在今年1月签订了双边自贸协定，以方将尽快批准这一协定。

当天，乌以两国还签署了在农业和教育领域进行双边合作的文件。

内塔尼亚胡18日晚抵达乌克兰进行正式访问。这是以总理20年来首次访乌。

(责编：燕勐、贾文婷)