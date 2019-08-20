上海交响乐团首次亮相爱丁堡国际艺术节受欢迎

新华社英国爱丁堡8月19日电（记者金晶）上海交响乐团19日晚亮相爱丁堡国际艺术节，获得观众高度认可。这是中国交响乐团首次受邀参加爱丁堡国际艺术节。
音乐会以充满东方意蕴的作品《五行》开场。随后，乐团演绎了德沃夏克《b小调大提琴协奏曲》、肖斯塔科维奇的经典之作《第五交响曲》等。返场一曲《良宵》为爱丁堡的“中国之夜”寄托美好寓意。观众对上海交响乐团的演出报以热烈掌声。
专程从北安普敦郡前来观看演出的罗萨琳德·斯托达特说，她对《五行》印象深刻，这是她以前从未体验过的音乐。斯托达特赞扬了上海交响乐团的演出水准，认为这是她听过最精彩的演出之一，“这场演出引人入胜，精彩绝伦”。
今年是上海交响乐团成立140周年。多年来，上海交响乐团在演绎西方经典的同时，积极推动中国作品的原创，并在海外演出中有意识地加入中国作品，向世界讲述“中国故事”，把璀璨渊博的中国文化和中国音乐家的风貌展现给世界观众。
爱丁堡国际艺术节成立于1947年，来自世界各地的演出团体被认为代表了全球最高水平。今年的爱丁堡国际艺术节于8月2日开幕，将持续到26日。
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