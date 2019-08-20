中国向喀麦隆医院捐赠远程会诊设备

新华社雅温得8月19日电（记者乔本孝 张意梦）中国山西大同第三人民医院在19日中国医师节当天向喀麦隆姆巴尔马约医院捐赠一套远程会诊设备，并帮助喀方现场完成首次连线。

出席捐赠仪式的中国驻喀麦隆使馆经商参赞魏胜梓致辞表示，该套设备将进一步促进中喀医生沟通互动，造福喀方患者，助力中喀医疗合作取得新的更大成效。

姆巴尔马约医院院长米卡埃尔说，感谢中方捐赠这样一套重要的设备，喀方从此可以学习中国同行专家先进的治疗方法，从而提高自身医疗服务水平。

姆巴尔马约医院是中国援喀医疗队的驻点之一。据医疗队方面介绍，设备引进后，两国医生可通过视频连线共同对喀方疑难杂症病人进行会诊，条件适宜时，中国专家团队甚至可以远程指导喀方手术进程。

中国从1975年开始向姆巴尔马约医院派驻医疗队，目前已派出19批。中国医生的高超医术和敬业精神，使得姆巴尔马约医院远近闻名，甚至吸引周边国家患者慕名前来求医。

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