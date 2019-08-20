伊朗外长表示愿就伊核协议开展对话

新华社赫尔辛基8月19日电（记者李骥志 尼尼斯托）正在芬兰访问的伊朗外长扎里夫19日在赫尔辛基表示，伊朗仍然遵守现有的伊朗核问题全面协议，并愿与有关方面开展对话。

扎里夫当天在与芬兰外长哈维斯托会谈后举行的发布会上说，伊朗2015年签署伊核协议时，已经明确表达合作意愿，即便美国后来单方面退出协议，伊朗也仍继续遵守协议条款。

当有芬兰媒体问及芬兰是否可以从中斡旋时，扎里夫说，“对话的窗口正在关闭”，但是如果还有斡旋的机会，首先应把美国拉回谈判桌上来。

扎里夫表示，2015年签署的伊核协议是一份很好的协议，美国政府应该遵守。他认为，即便现在重新开始谈判，效果也很难超过上一次。

扎里夫还对英国海外领地直布罗陀当局释放被扣押的装载伊朗原油的油轮“格蕾丝一号”（现更名为“阿德里安·达里亚一号”）表示欢迎。当有记者问到该油轮是否前往希腊卸货时，扎里夫表示，由于美国的制裁，不能公布该油轮航程。

7月初，直布罗陀当局在英国海军协助下扣押“格蕾丝一号”，称其违反欧盟制裁令、向叙利亚运送原油。伊朗方面否认这一指责，要求立即释放被扣油轮。该油轮已于8月18日晚离开直布罗陀驶向国际水域。

直布罗陀当局扣押“格蕾丝一号”后，伊朗7月19日在霍尔木兹海峡扣押了悬挂英国旗的“史丹纳帝国”号油轮，指认它与伊朗渔船相撞并违反多项规定。英国指责伊朗扣船非法，要求释放英方油轮。

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