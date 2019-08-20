法俄总统表示愿加强双边合作并改善俄欧关系

新华社巴黎8月19日电（记者徐永春）在七国集团峰会召开前夕，法国总统马克龙19日在法国南部度假胜地布雷冈松堡与俄罗斯总统普京举行会晤。两国领导人表示愿加强法俄合作，改善欧盟与俄罗斯的关系，但在叙利亚局势等问题上分歧犹存。

马克龙与普京的会谈持续了三个多小时。会谈结束后，马克龙在社交媒体上说，他与普京就应对气候变化、利比亚、叙利亚局势等进行了讨论。马克龙还对俄欧未来关系发展表示乐观。

会晤前，马克龙与普京举行了联合记者会。马克龙在记者会上说，目前多边主义受到挑战，各国应该建立新的协作机制。欧盟和俄罗斯应该重新构建安全和信任，法国愿为此发挥积极作用。

普京表示，任何形式的沟通均有益处，俄方不排除任何可能性。俄方从未拒绝参与八国集团，俄方曾有机会举办该组织峰会，但是西方国家拒绝出席。

马克龙强调，处理地区危机时无法绕过俄罗斯，在军控、《中导条约》和气候变化等重大国际问题方面，法俄也将展开合作。“俄罗斯属于欧洲……法俄没有任何理由‘背对背’。”

关于伊朗核问题，马克龙说，法俄致力于缓解伊核危机，支持维护伊核协议，同时致力于维护地区稳定。

此外，法国希望加大对乌克兰危机的斡旋力度。马克龙表示，希望在未来数周举行“诺曼底模式”下的俄、乌、德、法四国领导人磋商，以真正改变俄乌关系。普京表示，他对俄乌关系持“谨慎乐观”态度。

针对叙利亚局势，法俄方面仍存在分歧。马克龙强调法俄高度关注叙利亚西北部伊德利卜省局势。他说，该地区冲突导致平民伤亡，呼吁各方遵守停火协议。普京则表示，俄支持叙军方在伊德利卜省的军事行动，以清除恐怖主义威胁。

今年七国集团峰会将于本月24日在法国南部城市比亚里茨召开。马克龙此前表示，作为峰会主办国，法国与俄罗斯的接触十分关键。（参与记者：李奥）

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