调查显示多数经济学家认为美国经济将在未来两年陷入衰退

新华社华盛顿8月19日电（记者许缘）美国全国商业经济协会19日发布的一份调查报告显示，多数受访经济学家认为美国经济衰退将在未来两年到来。
该协会每隔半年发布经济政策调查报告，本次共有226名经济学家参与调查。调查显示，98%的受访经济学家预计美国经济会在2019年后陷入衰退。其中，38%的受访者认为经济衰退将在2020年开始，34%的受访者认为经济衰退将在2021年开始。
就美国当前财政政策，51%的受访经济学家认为，当前美国财政政策“过于刺激”。
调查还显示，62%的受访经济学家认为美联储货币政策“大致正确”，但受访者对于未来降息时间和幅度看法不一。41%的受访者预计联邦基金利率目标区间上限将在今年底降至2%，但31%的受访者认为该利率目标区间上限年底前将保持在目前的2.25%。此外，32%的受访者认为，到2020年年底时，联邦基金利率目标区间上限将降至1.75%或更低。
问及全球经济未来走势时，84%的受访者预计2019年世界经济增速将较2018年放缓，近三分之一受访者认为今年的增速将在3%至3.24%之间。
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