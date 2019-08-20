失去五星运动信任 意副总理萨尔维尼要“凉凉”？

意大利五星运动18日声明，执政盟友联盟党党首、副总理兼内政部长马泰奥·萨尔维尼不再是可信任的伙伴。

包括党首路易吉·迪马约、众议院议长罗伯特·菲科在内，五星运动多名高层成员当天在这一民粹主义政党创始人、前喜剧明星贝佩·格里洛的别墅会面，讨论总理朱塞佩·孔特定于20日就政府内部分歧发表讲话后五星运动应持何种立场。

五星运动在会晤后发表声明，说所有与会人士认同萨尔维尼不再是一个可以令人相信的对话伙伴。同时，五星运动十分遗憾，萨尔维尼破坏了联盟党与五星运动的合作。

按照路透社的说法，这份声明意味着两个执政党和好如初的大门已经关上。

萨尔维尼本月早些时候说，执政联盟失去执政基础，希望对现政府发起不信任投票，重新举行议会选举。为阻击萨尔维尼“单飞”，五星运动联合在野党民主党，公开讨论组建联盟的可能性。

面对五星运动和民主党联手前景，萨尔维尼缓和立场，说准备继续与五星运动一起执政，可能重新组阁。不过，这一提议遭到五星运动拒绝。

萨尔维尼还说，他将敞开心扉，聆听孔特即将发表的演讲，听取后者有利于国家的建议。

去年3月议会选举时，五星运动得票率是联盟党的将近两倍。而联盟党在今年5月欧洲议会选举中打了翻身仗，得票率是五星运动的两倍。同时，联盟党现阶段在多项民意调查中支持率领先。

在意大利中部托斯卡纳大区卢卡市参加一场活动时，萨尔维尼视五星运动和民主党为手下败将，说这两党组建的将是“失败者政府”，只是联盟党在议会中的议席不足以阻止两党联合组阁。

由联盟党和五星运动联合执政的政府去年6月就职，但两党貌合神离，就移民、税收等多项议题分歧严重。（王逸君）【新华社微特稿】

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