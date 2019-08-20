IS袭击过后 美代表认定与阿富汗塔利班谈判需加速

受阿富汗首都喀布尔婚礼礼堂遭爆炸袭击一事触动，阿富汗总统阿什拉夫·加尼19日誓言清除境内所有“伊斯兰国”(IS)窝点。

美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德认定，这起袭击说明美方需要加速与阿富汗塔利班达成协议，从而方便阿方清剿“伊斯兰国”分支。

【美方寻提速】

哈利勒扎德18日在社交媒体“推特”写道，阿富汗和平进程需要加速，包括让塔利班与政府及其他人士对话，促使阿富汗方面更加有力地打击“伊斯兰国”分支。

哈利勒扎德这番话的背景是，喀布尔一座礼堂17日晚在举行婚礼的过程中遭自杀爆炸袭击，63人丧生、将近200人受伤。塔利班声明与它无关。“伊斯兰国”阿富汗分支18日晚些时候宣称发动袭击。

美国与塔利班12日在卡塔尔首都多哈结束第八轮谈判，没有就阿富汗和平进程达成协议，但都认定谈判取得成果。国际媒体推测，美国和塔利班后续有较大可能达成协议，以满足双方主要诉求，包括塔利班承诺阿富汗在美军撤离后不会成为“基地”组织或其他极端主义组织的栖身地。

美国总统唐纳德·特朗普18日谴责喀布尔婚礼礼堂爆炸袭击，说美国寻求将驻阿富汗部队人数减至1.3万人以下，但提醒“我们（派部队）去那里只为一件事，不想让那里成为恐怖主义的实验室”。

大约1.4万名美军士兵现在驻扎阿富汗，协助培训阿富汗政府部队、充任顾问、协助“反恐”和打击极端武装。这次与美国政府谈判，塔利班的主要诉求是设定外国军队撤出阿富汗的时间表。

【阿方表担忧】

适逢阿富汗独立100周年，总统加尼19日谈及礼堂爆炸袭击，誓言清除境内所有“伊斯兰国”窝点。

“我们将为所有流血的平民报仇，”他说，“我们将继续打击‘伊斯兰国’……直到铲除他们。”

阿富汗境内2014年出现“伊斯兰国”武装人员。这一极端组织随后开始在阿富汗北部和东部地区活动，发动多起袭击，尤其针对什叶派民众，17日遇袭婚礼礼堂位于什叶派聚居区。

美国乔治敦大学安全研究中心主任布鲁斯·霍夫曼提醒，“伊斯兰国”可能寻求在阿富汗设立营地。“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚丧失几乎所有地盘后，在阿富汗呈扩张之势，尤其在阿富汗东部招兵买马。

加尼19日把矛头指向塔利班，批评塔利班过去多年对学校、清真寺和其他公共场所发动袭击导致阿富汗安全局势恶化，给恐怖分子以可乘之机。

塔利班声明无关喀布尔婚礼礼堂遇袭，质疑美方为何没有及时确认袭击者的身份。

塔利班认为阿富汗政府是美国扶植的“傀儡”，拒绝与政府直接对话。阿富汗政府没有参与美国政府与塔利班的谈判。

美联社报道，塔利班和“伊斯兰国”在意识形态和袭击策略方面不同。一些阿富汗政府官员担心，美国和塔利班接近达成的协议可能促使塔利班武装一些激进成员转投“伊斯兰国”。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)