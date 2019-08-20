遭扣伊朗油轮驶离直布罗陀 油轮更名并悬挂伊朗旗

在英国海外领地直布罗陀遭扣押的一艘伊朗油轮18日晚起锚。伊朗驻英国大使哈米德·巴埃迪内贾德在社交媒体“推特”说，伊朗遭扣押的油轮驶向国际水域。

这艘油轮原名“格蕾丝一号”，18日把悬挂的巴拿马旗改为伊朗旗并更名“阿德里安·达里亚一号”。美联社报道，多名工人17日在油轮船体上喷涂新船名。

据“海上交通”网站的全球定位系统数据，“阿德里安·达里亚一号”18日晚11时左右起锚。这家网站提供的船舶路线追踪数据显示，油轮缓慢向南行驶，随后向东，向伊比利亚半岛最南端和摩洛哥之间的狭长国际水域行驶。油轮19日早些时候驶向希腊南部港口卡拉马塔。

阿斯特拉尔船务公司告诉美联社记者，船员据信换人，新船员是印度籍和乌克兰籍。这家企业在直布罗陀为“阿德里安·达里亚一号”整理文件和安排后勤。

直布罗陀当局7月4日在英国海军协助下扣押这艘油轮，指认它违反欧洲联盟制裁、向叙利亚运送原油。伊朗方面否认油轮驶向叙利亚，没有披露油轮预期驶向的目的地。

油轮起航前，直布罗陀当局18日拒绝美国方面所提继续扣押这艘船的要求，给出的理由是美国对伊朗的制裁范围超出欧盟对伊制裁范围，而直布罗陀遵循欧盟的制裁政策。

“阿德里安·达里亚一号”15日获直布罗陀当局放行。美国政府最后一刻寻求延长扣押没有成功，随后指认油轮关联伊朗伊斯兰革命卫队，获美国一家联邦法院扣押授权。美方先前认定伊斯兰革命卫队是恐怖组织，遭到伊方强烈抗议。

直布罗陀当局18日在声明中说，直布罗陀、英国乃至欧盟都没有认定伊斯兰革命卫队是恐怖组织，这一点不同于美国。

外界预期，伊朗油轮驶离直布罗陀以后，遭伊朗扣押的英方油轮“史丹纳帝国”号有望放行。伊朗外交部一名发言人说，需要等待伊朗法院裁定是否释放英方油轮。（席玥）【新华社微特稿】

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