“和平列车”中老卫生防疫人员展开全面防控训练

新华社万象8月19日电（周娜 郭金鹏）参加中国—老挝军队“和平列车—2019”人道主义医学救援联合演训活动的中老卫生防疫人员18日在老挝首都万象展开全面防控训练。

演训以老挝某地发生重大泥石流灾害导致霍乱疫情，同时泥石流冲毁化工厂导致大量中毒病人聚集为主要背景，中老双方传染病救治和卫生防疫洗消组在获得疫情和伤情信息通报后，立即启动应急响应预案，组成联合防控小组，迅速赶往现场，协同开展疫情风险评估、人员管控现状分析、流行病学调查、疑似病例采样等工作。

演训中，中方卫生防疫组携带了化学中毒现场处置装备、传染病疫情处置装备以及重要传染病病原体检测试剂、重大食物中毒现场处置装备及近百种试剂，还有手推式喷烟喷雾机、热烟雾机等，配合卫生防疫车开展大规模消杀处置。

中方防疫人员进行了可疑病例采样与快速筛查，老方实验室检测人员配合我方开展实验室检测确认工作。同时根据化学中毒伤情，迅速设立洗消站，通过有效防护，对伤员化学沾染物进行有机气体筛查，判定伤情伤类，现场进行化学沾染物洗消，污染衣物去除等。

双方专业人员认真推演现场处置的每一个环节，动作规范，确保最大程度地控制疫情，实现高效洗消和救治化学中毒伤员。防疫人员还对水污染、饮食安全、虫媒风险展开调查，并利用我军新一代卫生防疫车进行精准消毒处置。

双方专业人员还进行了深入交流，我军同老军官兵分享了在抗震救灾、援非抗埃、化学灾害救援等方面的经验，受到老军疾控中心和防化官兵的欢迎。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)