中国工程机械企业在乌干达开设运营中心

新华社乌干达瓦基索8月18日电（记者张改萍）中国工程机械企业三一重工股份有限公司乌干达运营中心揭牌仪式18日在乌中部瓦基索区举行。

中国驻乌干达大使馆经济商务参赞赵秀芬对中企在乌开设运营中心表示祝贺。她说，中乌两国经贸关系持续深化，2018年乌干达成为中国对非投资第三大目的国，投资总额超过2.7亿美元。

乌干达财政部投资国务部长安妮特表示，感谢中企长期以来对乌投资，乌方将一如既往地支持中国公司，为其产品开拓市场。

三一重工副总裁周万春表示，在乌开设运营中心是三一重工国际化及在非洲发展的重要一步。公司将以该运营中心为基点，向周边国家和非洲地区辐射。

据介绍，三一重工是较早推进国际化战略的中国工程机械企业之一，其乌干达运营中心设有销售展厅、服务中心、维修车间和备件仓库。

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