新华社雅温得8月18日电 特写：用喀麦隆农家菜答谢中国医生

新华社记者乔本孝 张意梦

63岁的喀麦隆农妇朱利安娜生活在该国南部的恩加特－巴纳村。常年的劳作使她疾病缠身，白天干农活，晚上浑身酸痛睡不着，但却没钱医治。

不久前，老村长克里斯托弗告诉朱利安娜，中国第19批援喀麦隆医疗队要来村里义诊。老村长多年前也病得无法动弹，就是被下乡的中国医疗队治好的。

朱利安娜愿意等。8月的一天，她扎上新洗的头巾，充满期待地来到临时医院，和从五里八乡赶来的患者一起排队等待中国医生。

内科、外科、妇科、儿科、骨科、眼科、口腔、针灸、超声、理疗、心电图……“能到的队员全到了，能搬来的器械也全都搬来了。”中国第19批援喀麦隆医疗队总队长刘晓娟说。

首次援非的针灸医生杨玉云带来自己专门准备的艾条。“当地人非常认可针灸，艾灸对特定病痛能达到事半功倍的效果。”

问诊后，朱利安娜拿着中国医生刚开出的处方领取援助药品。根据当地情况，临时药房备齐了治疗疟疾、伤寒、风湿等疾病的药品。乡间湿气重，不少村民受亲朋好友托付，多带几瓶红花油回家。

义诊持续到下午3点多，医疗队接诊了近百名患者。

最后一名村民取过药，医疗队员打扫干净场地，把医疗垃圾封好，准备带回驻地处理。从早上到下午，忙碌的医疗队员们还没顾得上吃饭。

临行前，村民给医疗队员端上刚做好的木薯叶炖菜，里面还有煮熟的玉米，这是为了答谢中国医生特意做的“豪华版”非洲农家菜。

和村民一起吃过农家饭后，中国医生们载着几名搭顺风车的村民离开恩加特－巴纳村，车身上满是红土。

义诊后的一天，朱利安娜在院子里用石头和刀取芒果核里的果仁，预备做一种蘸酱。“中国医生的药很管用，以前取芒果仁时总感到胳膊疼，现在终于能多干些活，睡个好觉了。”朱利安娜说。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)