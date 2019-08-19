直布罗陀拒绝美国要求其继续扣押伊朗油轮

新华社马德里8月19日电（记者郭求达）英国海外领地直布罗陀当局18日拒绝美国要求其继续扣押伊朗油轮“格蕾丝一号”。
直布罗陀当局当天发表声明说，不会遵从美国的要求而发出新的拘捕令，因为美国对伊朗的制裁措施不适用于欧盟。声明还说，“相比于美国的制裁条款，欧盟对伊朗制裁所涉及的范围要有限得多，而直布罗陀遵从欧盟的规定”。
伊朗驻英国大使哈米德·巴埃迪内贾德19日在社交媒体上表示，伊朗被扣油轮已于18日晚些时候离开直布罗陀驶向国际水域。
“格蕾丝一号”先前悬挂巴拿马旗。伊朗港口与海事组织官员说，重新起航前，油轮将更名为“阿德里安·德里亚号”，并悬挂伊朗旗。
7月初，直布罗陀当局在英国海军协助下扣押装载伊朗原油的油轮“格蕾丝一号”，称其违反欧盟制裁令、向叙利亚运送原油。伊朗方面否认这一指责，要求立即释放被扣油轮。8月15日，“格蕾丝一号”获直布罗陀当局放行，但美国哥伦比亚特区联邦地区法院16日发出传票，寻求继续扣押“格蕾丝一号”。
【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线 在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】
华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长 端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】