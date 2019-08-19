直布罗陀拒绝美国要求其继续扣押伊朗油轮

新华社马德里8月19日电（记者郭求达）英国海外领地直布罗陀当局18日拒绝美国要求其继续扣押伊朗油轮“格蕾丝一号”。

直布罗陀当局当天发表声明说，不会遵从美国的要求而发出新的拘捕令，因为美国对伊朗的制裁措施不适用于欧盟。声明还说，“相比于美国的制裁条款，欧盟对伊朗制裁所涉及的范围要有限得多，而直布罗陀遵从欧盟的规定”。

伊朗驻英国大使哈米德·巴埃迪内贾德19日在社交媒体上表示，伊朗被扣油轮已于18日晚些时候离开直布罗陀驶向国际水域。

“格蕾丝一号”先前悬挂巴拿马旗。伊朗港口与海事组织官员说，重新起航前，油轮将更名为“阿德里安·德里亚号”，并悬挂伊朗旗。

7月初，直布罗陀当局在英国海军协助下扣押装载伊朗原油的油轮“格蕾丝一号”，称其违反欧盟制裁令、向叙利亚运送原油。伊朗方面否认这一指责，要求立即释放被扣油轮。8月15日，“格蕾丝一号”获直布罗陀当局放行，但美国哥伦比亚特区联邦地区法院16日发出传票，寻求继续扣押“格蕾丝一号”。

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