约旦抗议以色列侵犯阿克萨清真寺

新华社安曼8月18日电（记者林晓蔚）约旦外交部18日召见以色列驻约旦大使，抗议以方侵犯位于耶路撒冷老城“尊贵禁地”（以方称圣殿山）的阿克萨清真寺，要求以色列立即停止挑衅行径。

约旦外交部在当天的一份声明中说，约旦强烈谴责以方允许犹太人前往阿克萨清真寺进行其他纪念活动的决定，同时坚决抗议以方对穆斯林朝拜者的限制措施。

声明说，以色列的行为加剧巴以冲突，违反了相关国际法。约方已紧急召见以驻约大使，要求以方立即停止侵犯行为，尊重阿克萨清真寺的历史地位及现状。

本月11日，10多万穆斯林前往阿克萨清真寺做礼拜庆祝宰牲节。当天恰逢犹太人一年一度的“圣殿被毁日”，以色列警方宣布允许犹太人前往圣殿山举行纪念活动。因此，以色列警方和表达抗议的巴勒斯坦人爆发冲突，数十人受伤。

位于耶路撒冷老城的圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）同为犹太教和伊斯兰教圣地，长期以来是巴以冲突的焦点。以色列在1967年第三次中东战争中从约旦手中夺取耶路撒冷老城的控制权。根据约以两国达成的协议，圣殿山的管辖权仍归约旦，治安权则由以色列警方控制。

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