巴西圣保罗举行“中国移民日”庆典活动

新华社圣保罗8月18日电（记者宫若涵）巴西“中国移民日”暨中巴建交45周年庆典活动18日在圣保罗举行，近3000名华侨华人和巴西民众参加了当天活动。

活动在该市著名的旗手纪念碑旁的广场上举行。巴西华侨华人为现场观众带来了一个又一个充满中国元素的节目，赢得了现场阵阵热烈掌声。巴西桑巴舞校的舞者则用热情似火的舞蹈将现场气氛推向了高潮。

现场还设立了中医、书法、中国画、剪纸、中国结和中国美食等多个摊位，引来众多华侨华人和巴西民众驻足体验。

中国驻圣保罗总领事陈佩洁在庆典仪式上致辞说，感谢巴西议会推进“中国移民日”的设立，也感谢巴西华侨华人对推动中巴友好作出的巨大贡献，希望双边关系和两国人民的友谊能上一个新的台阶。

1900年8月15日是巴西官方有据可查的华人首次抵达巴西的日子，他们通过种茶、修路，在当地扎下了根，为巴西的发展作出了突出贡献。1974年8月15日，中国和巴西正式建立外交关系。2018年时任巴西总统特梅尔签署法令，将8月15日定为“中国移民日”。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)