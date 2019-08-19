中企承建塞尔维亚高速公路通车

新华社塞尔维亚利格8月18日电（记者石中玉）由中国山东高速集团承建的塞尔维亚E763高速公路奥布雷诺瓦茨—利格段通车仪式18日在塞中部城市利格举行，塞尔维亚总统武契奇，副总理兼建设、交通和基础设施部部长米哈伊洛维奇，中国驻塞尔维亚大使陈波以及多名来自黑山和波黑的官员出席通车仪式。

武契奇在致辞中说，这段高速公路的开通标志着塞尔维亚居民生活品质的提升，并将为沿途城市和村镇带来更多投资。他称赞中国企业为塞尔维亚经济复苏提供了动力。

陈波在接受记者采访时说，E763高速公路奥布雷诺瓦茨—利格段是中国企业在塞尔维亚建成的首条高速公路，将促进塞尔维亚整体经济以及各方面的发展。

E763高速公路奥布雷诺瓦茨—利格段全长62.5公里，双向四车道，设计速度每小时130公里。E763高速公路全长约300公里，是塞尔维亚连接黑山出海口的重要通道。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)