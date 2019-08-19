社评：联邦快递向中国投递枪支，必须查清

据官方消息，福建一家运动用品公司收到美国联邦快递公司承运的一家美国客户的快递包裹，里面有枪支。中国是严禁民间拥枪的国家，这显然是一个严重事件。

中国相关法律法规严禁十余类物品的邮寄，其中各类武器弹药位于禁邮清单之首。邮寄武器属于刑事案件，通常可处3年以上10年以下有期徒刑，情节最严重的可处死刑。我们尚不清楚美国各州的法律对邮寄枪支是如何规定的，但毫无疑问的是，将枪支从美国寄往中国严重违反中国法律，公安机关肯定会对这种事件做刑事立案。

联邦快递有义务遵守中国法律，阻止武器等危险违禁品向中国邮递。而且从技术上说，联邦快递公司应当有能力从发往中国的邮包中查出枪支这样的致命武器。如果联邦快递连这样的能力都没有，实在太可怕了，完全有违公众对这家世界最大快递公司的期待。

有人可能会问，这次事件涉及的是不是一支仿真枪？第一，它显然是一支真的枪。第二，即使寄一支高仿枪，也是严重违反中国法律的。联邦快递的这次错误从法律角度没有推责的空间。

联邦快递今年以来仅仅针对华为就出了一系列严重有违快递行业道德和规范的表现，将多个邮寄地址并非美国的华为邮件发往了美国，并且出现了拒绝在非中国客户之间邮寄华为手机的事件。现在又曝出该公司向中国投递内含枪支的邮件，我们不知道联邦快递是睡着了，还是在配合一个针对中国的什么阴谋？

必须指出，联邦快递今年以来针对中国客户的表现是极其惊人的，令人难以相信其世界最大快递巨头光鲜名号的下面竟隐藏着如此多的烂絮。这一切能用“疏忽”来解释吗？该公司的职业道德标准和技术标准至少有一个是严重残缺的，它让中国客户失望，也刺激了全球客户对它前所未有的警觉。

反复出现的离奇事件让我们有充分理由怀疑联邦快递围绕中国市场的业务受到美国政府的干预，还有一些是在利用联邦快递这个渠道损害中国国家利益。联邦快递则缺少拒绝这些干预和利用的骨气或能力。

美方不断诬陷华为等中国电信公司受北京的指使在世界各地搜集情报，然而他们直到今天没有找到可以支持这一指控的任何证据。倒是美方通过国内法和秘而不宣的方式操纵美国公司损害中国国家利益的例子比比皆是，美国很多大公司的经济活动在公然服务美国的安全政策，而联邦快递则让人怀疑在暗中遵守同样的“国安导向”。

我们不能不说，美方在贼喊捉贼。美国是全球最大的“国家安全运行体”，它的经济单位都是这个运行体上的零件，在政府看来，连美国进口汽车或者钢铁多了点，也都是“国安问题”。美国对华为等中国公司的指控分明是以己度人的神经质，因为美国的公司经常为其情报部门效力，所以华盛顿怀疑中国的公司也会同样那么干。

福建一家公司从联邦快递的邮包中收到枪支的事件仍在调查中，我们希望其背后的恶毒线索被充分揭露出来。无论是谁严重违反中国法律，都需付出应有代价。

(责编：刘叶婷、贾文婷)