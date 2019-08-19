忠于也门政府的两支武装爆发冲突

新华社科威特城8月18日电（记者聂云鹏 王薇）亚丁消息：也门安全部门官员18日说，过去4天内，忠于也门政府的两支武装在西南部塔伊兹省发生交火，目前已导致至少30人死亡。

一名不愿透露姓名的也门安全部门官员18日告诉新华社记者，从15日开始，这两支武装的人员在塔伊兹省南部艾尔比林地区爆发激烈的武装冲突，至今冲突已导致30人死亡，“目前冲突仍在继续”。

塔伊兹省地方当局一名不愿透露姓名的官员告诉记者，此次冲突源于双方在艾尔比林地区的军事主管人选问题上存在分歧，“双方都希望由自己人担任这一职务”。此前，这两支武装一直与在该省的胡塞武装作战。

当地医务人员告诉新华社记者，死亡的30人中除两支武装人员外还包括3名流离失所的平民。冲突还造成包括平民在内的数十人受伤。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区，迫使总统哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。

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