苏丹军方和反对派签署最终分权协议

苏丹过渡军事委员会和主要反对派“自由与变革联盟”17日在首都喀土穆签署最终分权协议，为组建过渡政府铺平道路。

多家媒体报道，协议由苏丹过渡军事委员会副主席穆罕默德·哈姆丹·达克卢和“自由与变革联盟”主要领导成员艾哈迈德·拉比签署。

多国领导人和官员参加当天的仪式，包括埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德和埃及总理穆斯塔法·马德布利。

依据最终协议，苏丹军方和反对派同意组建11人过渡期治理机构、即联合主权委员会，包括6名文官和5名军人；这一委员会治理国家的时间将持续3年零3个月，直到能够举行全国选举；前21个月，委员会将由一名军方领导人领导，后18个月，将由一名文官出任委员会领导人。

联合主权委员会的成员定于8月18日宣布，19日宣誓就职。这将标志着过渡军事委员会的自动解散。

最终协议还就组建内阁、立法机构作出规定。美联社报道，总理和内阁人选将由反对派推举，立法机构300名成员将在3个月内确定。反对派已经提名曾在多个国际组织任职的经济学家阿卜杜拉·哈姆多克出任过渡政府总理。提名需要获得联合主权委员会确认。

苏丹国防部长伊本·奥夫2019年4月11日宣布推翻前总统奥马尔·巴希尔领导的政府，设立过渡军事委员会执掌国家事务。苏丹过渡军事委员会与“自由与变革联盟”7月17日签署协议，同意组建过渡期治理机构联合主权委员会。（王雪梅）【新华社微特稿】

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